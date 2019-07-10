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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 17:43

oyuncuları belli odlu mu? İşte ile ilgili detaylar

'un devam serisi olan dizisindeki oyuncular netleşmeye başladı. Diriliş Osman kimdir? 'nin ilk eşi olan Malhun Hatun karakterini canlandıracak.

10 Aralık 2004 tarihinde Diriliş Ertuğrul dizisi, 5 sezon boyunca seyirci karşısına çıktı ve büyük bir kitleye ulaştı. 2019 yılında ise Diriliş Ertuğrul devri kapanarak, Diriliş Osman olarak devam edecek. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı ve Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak olan Diriliş Osman için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

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