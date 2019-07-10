10 Aralık 2004 tarihinde Diriliş Ertuğrul dizisi, 5 sezon boyunca seyirci karşısına çıktı ve büyük bir kitleye ulaştı. 2019 yılında ise Diriliş Ertuğrul devri kapanarak, Diriliş Osman olarak devam edecek. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı ve Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak olan Diriliş Osman için heyecanlı bekleyiş sürüyor.