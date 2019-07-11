Diriliş Osman için geri sayım başladı! Diriliş'in Osman Bey'i Burak Özçivit 1 yıl boyunca haftanın 5 günü 8 saat eğitim aldı!

Diriliş Osman dizisinde Osman Bey karaketrine hayat verecek olan Burak Özçivit 1 yıl boyunca Bozdağ Film Platolarında bulunan spor ve binicilik tesislerinde, uluslararası koreografi ekibi Nomad Grubu'nun usta eğitimcisi Rahim Muradov'dan dövüş, kılıç ve aksiyon eğitimi aldı. Özçivit ayrıca uluslararası eğitmenlerden okçuluk ve at binme eğitimleri de aldı. Atv ekranlarında yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinin çekimleri ise önümüzdeki günlerde başlayacak!

11.07.2019 10:41 - Son Güncelleme: 11.07.2019 10:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





