Diriliş Osman için geri sayım başladı! Diriliş'in Osman Bey'i Burak Özçivit 1 yıl boyunca haftanın 5 günü 8 saat eğitim aldı!
Diriliş Osman dizisinde Osman Bey karaketrine hayat verecek olan Burak Özçivit 1 yıl boyunca Bozdağ Film Platolarında bulunan spor ve binicilik tesislerinde, uluslararası koreografi ekibi Nomad Grubu'nun usta eğitimcisi Rahim Muradov'dan dövüş, kılıç ve aksiyon eğitimi aldı. Özçivit ayrıca uluslararası eğitmenlerden okçuluk ve at binme eğitimleri de aldı. Atv ekranlarında yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinin çekimleri ise önümüzdeki günlerde başlayacak!
Diriliş Osman için geri sayım başladı! Yapımcı ve senaristliğini Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği ve bu sezon Atv'de yayınlanacak olan "Diriliş Osman" dizisinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak. Çekimlere az bir süre kala Osman Bey karakterine can veren dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit koreografi eğitimlerini tamamladı.
1 YIL BOYUNCA EĞİTİM ALDI!
Bir yıldır Bozdağ Film Platolarından bulunan spor ve binicilik tesislerinde, uluslararası koreografi ekibi Nomad Grubu'nun usta eğitimcisi Rahim Muradov'dan dövüş, kılıç ve aksiyon eğitimi alan Burak Özçivit, aynı zamanda uluslararası eğitmenlerden okçuluk ve at binme eğitimleri de aldı.