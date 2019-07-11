GaleriMagazin

Diriliş Osman için geri sayım başladı! Diriliş'in Osman Bey'i Burak Özçivit 1 yıl boyunca haftanın 5 günü 8 saat eğitim aldı!

Diriliş Osman dizisinde Osman Bey karaketrine hayat verecek olan Burak Özçivit 1 yıl boyunca Bozdağ Film Platolarında bulunan spor ve binicilik tesislerinde, uluslararası koreografi ekibi Nomad Grubu'nun usta eğitimcisi Rahim Muradov'dan dövüş, kılıç ve aksiyon eğitimi aldı. Özçivit ayrıca uluslararası eğitmenlerden okçuluk ve at binme eğitimleri de aldı. Atv ekranlarında yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinin çekimleri ise önümüzdeki günlerde başlayacak!

11.07.2019 10:41 - Son Güncelleme: 11.07.2019 10:42
Diriliş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit 1 yıl boyunca haftanın 5 günü 8 saat eğitim aldı!

Diriliş Osman için geri sayım başladı! Yapımcı ve senaristliğini Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği ve bu sezon Atv'de yayınlanacak olan "Diriliş Osman" dizisinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak. Çekimlere az bir süre kala Osman Bey karakterine can veren dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit koreografi eğitimlerini tamamladı.

Diriliş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit 1 yıl boyunca haftanın 5 günü 8 saat eğitim aldı!

1 YIL BOYUNCA EĞİTİM ALDI!

Bir yıldır Bozdağ Film Platolarından bulunan spor ve binicilik tesislerinde, uluslararası koreografi ekibi Nomad Grubu'nun usta eğitimcisi Rahim Muradov'dan dövüş, kılıç ve aksiyon eğitimi alan Burak Özçivit, aynı zamanda uluslararası eğitmenlerden okçuluk ve at binme eğitimleri de aldı.

Diriliş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit 1 yıl boyunca haftanın 5 günü 8 saat eğitim aldı!

HAFTANIN 5 GÜNÜ 8 SAAT ÇALIŞTI!

Haftanın beş günü sekiz saat çalışan Özçivit koreografi eğitimlerinin yanı sıra tarihçiler ve sosyologlardan tarih ve dönemin yaşam tarzı üzerine kuramsal eğitimlerde aldı.

Diriliş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit 1 yıl boyunca haftanın 5 günü 8 saat eğitim aldı!

Diriliş Osman'ın hangi kanalda yayınlanacağına dair merak edilen sorunun cevabı geçtiğimiz gün dizinin yapımcısı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ'dan geldi.

Diriliş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit 1 yıl boyunca haftanın 5 günü 8 saat eğitim aldı!

Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak ATV'de izleyicisiyle buluşacak. Yeni sezonumuzun ve yeni kanalımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'u üzen haber! Tuğçe Tayfur kimdir?
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'u üzen haber! Tuğçe Tayfur kimdir?