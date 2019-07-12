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  • Son Güncelleme: 12.07.2019 14:10

oyuncu kadrosunda iki yeni isim! Simla ve Yener rollerini hangi oyuncular canlandıracak?

Atv'nin Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizisi 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Canevim dizisinin kadrosuna iki yeni oyuncu daha katıldı. Dizinin 15 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanacak 7. bölümünde Simla karakterini Esin Alpogan Mertsöz, Yener’i ise Yusuf Baymaz canlandıracak.

Canevim oyuncu kadrosunda iki yeni isim! Atv'nin 15 Temmuz Pazartesi akşamı 7. bölümüyle ekranlara gelecek olan sevilen dizisi Canevim'de Simla ve Yener karakterlerini kimin canlandıracağı merak konusu oldu. İşte merak edilen iki isim; Canevim 7. bölümde 7. bölümünde Simla karakterini Esin Alpogan Mertsöz, Yener'i ise Yusuf Baymaz canlandıracak.

CANEVİM 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

CANEVİM 7. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

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