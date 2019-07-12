Canevim oyuncu kadrosunda iki yeni isim! Atv'nin 15 Temmuz Pazartesi akşamı 7. bölümüyle ekranlara gelecek olan sevilen dizisi Canevim'de Simla ve Yener karakterlerini kimin canlandıracağı merak konusu oldu. İşte merak edilen iki isim; Canevim 7. bölümde 7. bölümünde Simla karakterini Esin Alpogan Mertsöz, Yener'i ise Yusuf Baymaz canlandıracak.

CANEVİM 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

CANEVİM 7. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA