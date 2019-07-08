Diriliş Ertuğrul dizisiyle reyting listelerinin zirvesinde yer alan tarihi dizi, bu sezon ekranlara veda etmiş ve Diriliş Osman adıyla yeni sezona başlayacağı duyurulmuştu.
Diriliş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit'in başrolünü oynayacağı Diriliş Osman dizisiyle ilgili yaptığı paylaşımda "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sezon atv ekranında izleyicisiyle buluşacak. Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek" dedi.
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