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  • 08.07.2019
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Yapımcısı duyurdu! 'ın yayınlanacağı kanal belli oldu!

dizisiyle reyting listelerinin zirvesinde yer alan tarihi dizi, bu sezon ekranlara veda etmiş ve adıyla başlayacağı duyurulmuştu. Diriliş Osman dizisinin yapımcısı , "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sezon atv ekranında izleyicisiyle buluşacak" dedi.

Diriliş Osman ATV'de

Diriliş Ertuğrul dizisiyle reyting listelerinin zirvesinde yer alan tarihi dizi, bu sezon ekranlara veda etmiş ve adıyla başlayacağı duyurulmuştu.

Diriliş Osman dizisinin yapımcısı , 'in başrolünü oynayacağı Diriliş Osman dizisiyle ilgili yaptığı paylaşımda "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sezon atv ekranında izleyicisiyle buluşacak. Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek" dedi.

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