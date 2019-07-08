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Diriliş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit aslen nereli? Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

ATV ekranlarından yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi rolüne hayat verecek olan Burak Özçivit Türkiye'de ve Orta Doğu'da milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Burak Özçivit'in hayranları ünlü isim hakkında neredeyse her detayı merak ediyor. Özel hayatını oldukça gizli tutmayı tercih eden Burak Özçivit hakkında en çok merak edilenlerden biri memleketi. Peki Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi rolüne hayat verecek olan Burak Özçivit nereli? İşte başta Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin memleketleri..

08.07.2019 20:52 - Son Güncelleme: 08.07.2019 21:16
Diriliş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit aslen nereli? Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

ATV ekranlarından yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi rolüne hayat verecek olan Burak Özçivit hakkında en çok merak edilenlerden biri memleketi. Peki Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi rolüne hayat verecek olan Burak Özçivit nereli? İşte başta Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin memleketleri..

Burak Özçivit - Gaziantep

Diriliş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit aslen nereli? Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

Diriliş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit aslen nereli? Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

Diriliş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit aslen nereli? Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

Bülent İnal - Şanlıurfa

Diriliş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit aslen nereli? Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

Müslüm Gürses - Şanlıurfa

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