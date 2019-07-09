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  • 09.07.2019
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'in başrolünde olduğu 'Dirliş Osman' dizisi atv’de yayınlanacak

’ dizisinin atv’de ekrana geleceğinin haberi, olay yarattı. ’in hayranları, ‘atv ile Özçivit, efsane bir buluşma olmuş’ yorumu yaptı.

Efsane buluşma
Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'da da fırtınalar estiren Burak Özçivit'in başrolündeki 'Diriliş Osman' dizisinin kanalı belli oldu. Dizi, yeni sezonda Türkiye'nin kanalı atv'de izleyicisi ile buluşacak.

Özçivit'in Avrupa'dan Latin Amerika'ya kadar pek çok ülkedeki hayranı, dizinin fan sitelerini açtı. Yıllardır reyting rekorları kıran yapımları izleyicisiyle buluşturan atv, bu dev anlaşmayla başarısının altını bir kez daha çizmiş oldu.


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