Ekranların sevilen tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul yıllardır reyting rekorları kırıyor. Dizi bu sezon Diriliş Osman olarak yayınlanmaya devam edecek. Yeni sezon öncesi Diriliş Osman ile ilgili detaylar yavaş yavaş belli oluyor. Şimdi izleyiciler Diriliş Osman ne zaman, hangi kanalda başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

DİRİLİŞ OSMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Diriliş Osman dizisi için geri sayım başladı. Yapımcı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada dizinin yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacağını belirtti. Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak ATV'de izleyicisiyle buluşacak. Yeni sezonumuzun ve yeni kanalımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.