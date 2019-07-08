Son dakika haberi: Diriliş Osman'da yılın transfer bombası! Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak?

Diriliş Osman dizisinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ'dan gelen son dakika haberine göre, milyonlarca kişinin merakla beklediği dizi Diriliş Osman yeni sezonda yayın hayatına Atv ekranlarında devam edecek. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde izleyici karşısına çıkacak olan Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanalın açıklanmasının ardından izleyici, 'Diriliş Osman ne zaman başlayacak?' sorusunun cevabını da merak etmeye başladı. İşte son dakika Diriliş Osman bilgileri...

08.07.2019 11:05 - Son Güncelleme: 08.07.2019 11:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





