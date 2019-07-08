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Son dakika haberi: Diriliş Osman'da yılın transfer bombası! Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak?

Diriliş Osman dizisinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ'dan gelen son dakika haberine göre, milyonlarca kişinin merakla beklediği dizi Diriliş Osman yeni sezonda yayın hayatına Atv ekranlarında devam edecek. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde izleyici karşısına çıkacak olan Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanalın açıklanmasının ardından izleyici, 'Diriliş Osman ne zaman başlayacak?' sorusunun cevabını da merak etmeye başladı. İşte son dakika Diriliş Osman bilgileri...

08.07.2019 11:05 - Son Güncelleme: 08.07.2019 11:05
Son dakika haberi: Diriliş Osman'da yılın transfer bombası! Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak?

YILIN BOMBA TRANSFERİ!

Diriliş Osman'ın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Diriliş serisinden Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanalı açıkladı. Gelen son dakika bilgisine göre Diriliş Osman Atv ekranlarında yayınlanacak. Peki Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

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Son dakika haberi: Diriliş Osman'da yılın transfer bombası! Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak?

DİRİLİŞ OSMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak ATV'de izleyicisiyle buluşacak. Yeni sezonumuzun ve yeni kanalımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Son dakika haberi: Diriliş Osman'da yılın transfer bombası! Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak?

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diriliş Osman'ın ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin Eylül-Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor.

Son dakika haberi: Diriliş Osman'da yılın transfer bombası! Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak?

MEHMET BOZDAĞ DİRİLİŞ OSMAN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

"Diriliş Ertuğrul"un yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada "Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Burak Özçivit de sosyal medya hesabında "Diriliş Osman ile yolculuğumuz başladı. Hepimize hayırlı olsun" yorumunu yapmıştı.

Son dakika haberi: Diriliş Osman'da yılın transfer bombası! Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak?

DİRİLİŞ OSMAN'DA YER ALACAK KARAKTERLER

Osman Gazi

Rabia Bala Hatun (Osman Gazi'nin eşi Rabia Bala Hatun'u canlandıracak kişi en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Ancak henüz netlik kazanmadı)

Gündüz

Savcı

Osman Gazi'nin çocukları;

Orhan, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey

Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Ertugrul Bey, Pazarlı Bey

Son dakika haberi: Diriliş Osman'da yılın transfer bombası! Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak?

TURGUT ALP DİZİDEN AYRILACAK MI?

Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'in oğulları Gündüz ve Savcı'nın ''Osman'' konseptinde de yer alması bekleniyor. Öte yandan gerçek tarihte yer alan bilgilere göre Turgut Alp'in (Cengiz Coşkun) devam edeceği de konuşuluyor.

Son dakika haberi: Diriliş Osman'da yılın transfer bombası! Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak?
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