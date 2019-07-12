GaleriMagazin

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın zor anları: Arayan soran herkese teşekkürler

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Ertuğrul Bey karakteri ile milyonların beğenisini kazanan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan ailesiyle birlikte Muğla'ya tatile gitti. Geçtiğimiz gün Muğla'nın Dalaman İlçesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Göcek'e kadar ilerleyen yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Muğla'da tatilde olan Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti alevler nedeniyle uyuyamadı. Bölgede oturan ünlü isimler de alevlerin evlerine doğru geldiğini görünce büyük panik yaşadı. İşte Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın Instagram'dan paylaştığı o anlar...

12.07.2019 10:58 - Son Güncelleme: 12.07.2019 10:58
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın zor anları: Arayan soran herkese teşekkürler

Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın, geçtiğimiz gün Muğla'nın Dalaman İlçesi'nde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Göcek'e kadar ilerleyen yangın nedeniyle gözlerine uyku girmedi. Muğla'ya tatile giden çiftten Neslişah Alkoçlar, o anları Instagram hesabından paylaştı.

NESLİŞAH ALKOÇLAR'DAN MUĞLA YANGINI PAYLAŞIMI! - VİDEO İÇİN TIKLAYIN

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın zor anları: Arayan soran herkese teşekkürler

Muğla'nın Dalaman İlçesi'nde önceki gece çıkan ve rüzgarın etkisiyle Göcek'e kadar ilerleyen yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu dün kontrol altına alındı.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın zor anları: Arayan soran herkese teşekkürler

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Can ve mal kaybımız yok. Tedbir amaçlı boşaltılan evlere tekrar dönüşler başladı" ifadelerini kullandı. Bölgede oturan ünlü isimler de alevlerin evlerine doğru geldiğini görünce büyük panik yaşadı.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın zor anları: Arayan soran herkese teşekkürler

Aynı noktada evleri bulunan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ile sunucu Seren Serengil de büyük korku yaşadı.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın zor anları: Arayan soran herkese teşekkürler

Birçok hayvanın telef olduğunu belirten Serengil, "Dumanlar bizim evin üzerine kadar geldi" diye konuştu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hercai’nin Camgöz Melike'si Aslı Samat’ın inanılmaz değişimi! Tam 93 kilo verdi...
Hercai’nin Camgöz Melike'si Aslı Samat’ın inanılmaz değişimi! Tam 93 kilo verdi...