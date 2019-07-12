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  • 12.07.2019 19:30
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 19:30

ne zaman? merakla bekleniyor!

Cuma akşamları ATV ekranlarında bu sezon izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai dizisinin tekrar bölümleri ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Tekrar bölümlerini izleyen izleyiciler ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, belli oldu mu? İşte diziye dair son detaylar...

Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarının kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi Hercai'nin yeni sezonu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Tekrar bölümleriyle Hercai yine izleyicileri ekran başına kilitliyor. Dizinin izleyicileri şimdi Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt bekliyor. Peki, Hercai yeni sezon tarihi belli oldu mu?

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Reyting listesini alt üst eden Hercai dizisinin 2. sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından yeni sezon ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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