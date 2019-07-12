ATV ekranlarının kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi Hercai'nin yeni sezonu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Tekrar bölümleriyle Hercai yine izleyicileri ekran başına kilitliyor. Dizinin izleyicileri şimdi Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt bekliyor. Peki, Hercai yeni sezon tarihi belli oldu mu?

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Reyting listesini alt üst eden Hercai dizisinin 2. sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından yeni sezon ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.