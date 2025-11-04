Whatsapp çöktü mü? WhatsApp Web’de Erişim Krizi! Kullanıcılar Giremiyor

Mesajlaşma sayfası açılmadı, bağlantılar kurulamadı ve sistemden otomatik çıkışlar yaşandı. Kısa sürede sosyal medyada "WhatsApp çöktü mü?" ve "WhatsApp Web neden açılmıyor?" soruları gündem oldu.
🔍 WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Şu an için WhatsApp veya Meta tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Downdetector verilerine göre gün içinde özellikle Türkiye ve Avrupa'da kısa süreli bağlantı kesintileri tespit edildi. Uzmanlar, sorunun büyük ihtimalle bölgesel ağ yönlendirmesi veya sunucu eşleşmesi kaynaklı olduğunu belirtiyor.
💻 WHATSAPP WEB NEDEN AÇILMIYOR?
Bazı teknik sebepler sorunun kaynağı olabilir:
-
Tarayıcı önbelleği veya çerez hatası: Uzun süre açık kalan sekmeler, bağlantı sürecini engelleyebilir.
-
Telefonla senkronizasyon kopması: WhatsApp Web, telefonunuzla eşleşmeyi kaybettiğinde otomatik olarak bağlantıyı keser.
-
Bölgesel ağ yoğunluğu: Özellikle mesai saatlerinde WhatsApp Web sunucularına erişim yavaşlayabilir.
-
Meta güncellemesi: Uygulama, masaüstü tarafında planlanan sistem yenilikleri nedeniyle kısa süreli kesintiler yaşayabiliyor.