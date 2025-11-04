Whatsapp çöktü mü? WhatsApp Web’de Erişim Krizi! Kullanıcılar Giremiyor

Mesajlaşma sayfası açılmadı, bağlantılar kurulamadı ve sistemden otomatik çıkışlar yaşandı. Kısa sürede sosyal medyada " WhatsApp çöktü mü?" ve " WhatsApp Web neden açılmıyor?" soruları gündem oldu.

Fotoğraflar: AA

🔍 WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Şu an için WhatsApp veya Meta tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Downdetector verilerine göre gün içinde özellikle Türkiye ve Avrupa'da kısa süreli bağlantı kesintileri tespit edildi. Uzmanlar, sorunun büyük ihtimalle bölgesel ağ yönlendirmesi veya sunucu eşleşmesi kaynaklı olduğunu belirtiyor.