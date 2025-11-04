PODCAST CANLI YAYIN

Whatsapp çöktü mü? WhatsApp Web’de Erişim Krizi! Kullanıcılar Giremiyor

4 Kasım 2025 Salı günü saat 17.45 sularında WhatsApp Web’e erişmeye çalışan kullanıcılar beklenmedik bir sorunla karşılaştı.

Giriş Tarihi:
Whatsapp çöktü mü? WhatsApp Web’de Erişim Krizi! Kullanıcılar Giremiyor

Mesajlaşma sayfası açılmadı, bağlantılar kurulamadı ve sistemden otomatik çıkışlar yaşandı. Kısa sürede sosyal medyada "WhatsApp çöktü mü?" ve "WhatsApp Web neden açılmıyor?" soruları gündem oldu.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🔍 WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Şu an için WhatsApp veya Meta tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Downdetector verilerine göre gün içinde özellikle Türkiye ve Avrupa'da kısa süreli bağlantı kesintileri tespit edildi. Uzmanlar, sorunun büyük ihtimalle bölgesel ağ yönlendirmesi veya sunucu eşleşmesi kaynaklı olduğunu belirtiyor.

💻 WHATSAPP WEB NEDEN AÇILMIYOR?

Bazı teknik sebepler sorunun kaynağı olabilir:

  • Tarayıcı önbelleği veya çerez hatası: Uzun süre açık kalan sekmeler, bağlantı sürecini engelleyebilir.

  • Telefonla senkronizasyon kopması: WhatsApp Web, telefonunuzla eşleşmeyi kaybettiğinde otomatik olarak bağlantıyı keser.

  • Bölgesel ağ yoğunluğu: Özellikle mesai saatlerinde WhatsApp Web sunucularına erişim yavaşlayabilir.

  • Meta güncellemesi: Uygulama, masaüstü tarafında planlanan sistem yenilikleri nedeniyle kısa süreli kesintiler yaşayabiliyor.

⚙️ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

WhatsApp'ı telefonunuzda açarak bağlantıyı yenileyin.

Tarayıcı geçmişi ve çerezleri temizleyin, sayfayı yeniden başlatın.

Modemi yeniden başlatın veya farklı bir internet ağı deneyin.

Sorun devam ederse WhatsApp'ın masaüstü uygulamasını kullanarak oturum açın.

Yapay Zeka Tehlikesine Karşı YouTube’tan Dev Adım: Benzerlik Tespiti BaşladıYapay Zeka Tehlikesine Karşı YouTube’tan Dev Adım: Benzerlik Tespiti Başladı
Yapay Zeka Tehlikesine Karşı YouTube’tan Dev Adım: “Benzerlik Tespiti” Başladı
Apple’dan Tarihi Adım: Pasaportlar iPhone’a Geliyor! Fiziksel Belge Dönemi Bitiyor mu?Apple’dan Tarihi Adım: Pasaportlar iPhone’a Geliyor! Fiziksel Belge Dönemi Bitiyor mu?
Apple’dan Tarihi Adım: Pasaportlar iPhone’a Geliyor! Fiziksel Belge Dönemi Bitiyor mu?
İzlediğiniz Reels Kaybolmayacak! Instagram İzleme Geçmişi Dönemini Başlattıİzlediğiniz Reels Kaybolmayacak! Instagram İzleme Geçmişi Dönemini Başlattı
İzlediğiniz Reels Kaybolmayacak! Instagram İzleme Geçmişi Dönemini Başlattı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MHP lideri Bahçeli'den "Selahattin Demirtaş" çıkışı | DEM Edirne yolcusu | Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür: Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Milyonluk para transferi dosyaya girdi: Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifadeye çekilecek
Borsa İstanbul
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti!
Özel üniversitede 28 Şubat hortlaması! Başörtülü öğrenci hocasının hakaretine uğradı: Temizlikçiye benziyorsun
Eski ABD Başkanı Dick Cheney hayatını kaybetti! Irak'ın işgalinde parmağı vardı! Afganistan'da uğradığı saldırı...
D&R
Leman skandalında flaş gelişme! Hz. Muhammed'e hakaret Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi | Alçak karikatürist Dogan Pehlevan'a yeni iddianame şoku
Cumhur İttfakı'nda "çatlak" arayan kaos simsarları bozguna uğradı! Bahçeli, Beştepe ve AK Parti'den peş peşe açıklamalar
Ekrem İmamoğlu şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu mağdur... CHP'nin şaibeli kurultaya ilişkin ceza davası ertelendi
Okan Buruk'tan sürpriz! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Komisyonun İmralıya gitmesi süreci güçlendirir | Cumhur İttifakı tam gaz devam!
CHP'li İBB veri skandalında rapor ortaya çıktı: İstanbul'un anahtarını Hintlilere verdiler
İstanbul'un kalbine İBB eziyeti! Yıkılan otopark yapılmadı Mercan esnafı isyan etti
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gitti: Yazılı açıklama geldi | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
Meteoroloji'den İstanbul dahil 6 ile sağanak alarmı! Fırtına, pus, şimşek... Kuvvetli geliyor! Hava 4 derece soğuyacak
Gözleri KaraDeniz’in Nermin’i Yonca Şahinbaş’ın 10 yıllık eşi bakın kim çıktı: EDHO hayranlarını şaşırtan isim!
Yılların acıması yok! Yeşilçam’ın yakışıklı prensi bakın şimdi ne halde! İşte Sertan Acar’ın son hali