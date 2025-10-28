PODCAST CANLI YAYIN

Apple’dan Tarihi Adım: Pasaportlar iPhone’a Geliyor! Fiziksel Belge Dönemi Bitiyor mu?

Teknoloji dünyasında rekabet hız kesmeden sürerken Apple, resmi kimliklerin dijitalleşmesinde çığır açacak yeni özelliğini duyurdu. Şirket, pasaportların iPhone'lara dijital olarak eklenmesini sağlayan sistemi ilk kez Las Vegas’taki Money20/20 USA etkinliğinde tanıttı.

Bu yenilikle birlikte kullanıcıların havalimanlarında ve çeşitli doğrulama noktalarında fiziksel pasaport taşımadan kimliklerini ispat edebilmeleri hedefleniyor.

Yeni özellik, iOS 26 işletim sistemiyle birlikte Apple Cüzdan (Wallet) uygulamasına dahil edilecek.

Güvenlik Standartları En Üst Düzeyde

Apple, dijital pasaportların ABD'nin REAL ID standartlarına tamamen uygun olduğunu vurguladı. Bu sayede kullanıcıların kimlik bilgileri uçtan uca şifreleme ile korunacak; doğrulama işlemleri sırasında gereksiz veri paylaşımı olmayacak.

Şirketin açıklamasına göre sistem, kullanıcının hangi bilgiyi, kime göstereceğine tamamen kendisinin karar verdiği bir altyapı üzerine kuruldu.

Nerelerde Kullanılabilecek?

Dijital pasaport özelliği, hayatın birçok noktasında işlemleri hızlandıracak:

  • Havalimanı güvenlik noktalarında

  • Online kimlik doğrulaması isteyen uygulamalarda

  • Yaş kontrolü gerektiren mağazalarda

  • Resmi kurum işlemlerinde

Bu yenilik sayesinde özellikle seyahat süreçlerinde bekleme sürelerinin azalması ve kontrol noktalarında temassız kimlik doğrulamasının yaygınlaşması bekleniyor.

İlk Aşamada Sadece ABD Pasaportları Desteklenecek

Apple, bu özelliğin önce yalnızca ABD vatandaşlarına sunulacağını açıkladı. Şirketin hedefi, ilerleyen dönemde diğer ülkelerle iş birliğini genişleterek dijital pasaportu küresel bir standarda dönüştürmek.

Apple Wallet, halihazırda ABD'nin 12 eyaletinde ve Porto Riko'da dijital ehliyet desteği sunuyor. Pasaport entegrasyonu, bu sistemin çok daha geniş bir alana taşınmasının ilk adımı olarak görülüyor.

Hangi iPhone Modelleri Kullanabilecek?

Bloomberg kaynaklarına göre dijital pasaport özelliğini kullanabilmek için:

📌 iPhone 11 ve üzeri modeller gerekecek
📌 Özellik iOS 26 güncellemesi ile aktif olacak

Apple, mümkün olduğunca geniş model desteği sağlamak istese de güvenlik donanımının zorunlu olması nedeniyle daha eski cihazlar bu yenilikten yararlanamayacak.

