Apple’dan Tarihi Adım: Pasaportlar iPhone’a Geliyor! Fiziksel Belge Dönemi Bitiyor mu?

İlk Aşamada Sadece ABD Pasaportları Desteklenecek

Apple, bu özelliğin önce yalnızca ABD vatandaşlarına sunulacağını açıkladı. Şirketin hedefi, ilerleyen dönemde diğer ülkelerle iş birliğini genişleterek dijital pasaportu küresel bir standarda dönüştürmek.

Apple Wallet, halihazırda ABD'nin 12 eyaletinde ve Porto Riko'da dijital ehliyet desteği sunuyor. Pasaport entegrasyonu, bu sistemin çok daha geniş bir alana taşınmasının ilk adımı olarak görülüyor.