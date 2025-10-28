Apple’dan Tarihi Adım: Pasaportlar iPhone’a Geliyor! Fiziksel Belge Dönemi Bitiyor mu?

Bu yenilikle birlikte kullanıcıların havalimanlarında ve çeşitli doğrulama noktalarında fiziksel pasaport taşımadan kimliklerini ispat edebilmeleri hedefleniyor.
Yeni özellik, iOS 26 işletim sistemiyle birlikte Apple Cüzdan (Wallet) uygulamasına dahil edilecek.
Güvenlik Standartları En Üst Düzeyde
Apple, dijital pasaportların ABD'nin REAL ID standartlarına tamamen uygun olduğunu vurguladı. Bu sayede kullanıcıların kimlik bilgileri uçtan uca şifreleme ile korunacak; doğrulama işlemleri sırasında gereksiz veri paylaşımı olmayacak.
Şirketin açıklamasına göre sistem, kullanıcının hangi bilgiyi, kime göstereceğine tamamen kendisinin karar verdiği bir altyapı üzerine kuruldu.
Nerelerde Kullanılabilecek?
Dijital pasaport özelliği, hayatın birçok noktasında işlemleri hızlandıracak:
-
Havalimanı güvenlik noktalarında
-
Online kimlik doğrulaması isteyen uygulamalarda
-
Yaş kontrolü gerektiren mağazalarda
-
Resmi kurum işlemlerinde
Bu yenilik sayesinde özellikle seyahat süreçlerinde bekleme sürelerinin azalması ve kontrol noktalarında temassız kimlik doğrulamasının yaygınlaşması bekleniyor.