İzlediğiniz Reels Kaybolmayacak! Instagram İzleme Geçmişi Dönemini Başlattı

Böylece kaydedilmeden geçilen veya sonradan yeniden izlenmek istenen içerikler arşiv halinde görüntülenebilecek.
📌 Reels videolarına ulaşmak artık çok kolay
Instagram, kullanıcıların uzun süredir yaşadığı "O videoyu nerede izledim?" telaşına çözüm getiren yeni özelliğini duyurdu. Artık izlenen Reels videoları profil ayarlarında yer alan özel bir bölümden görüntülenebilecek. Bir videoyu kaydetmeyi unutup sonrasında ararken akla karayı seçme dönemi kapanıyor.
📌 Adam Mosseri duyurdu
Instagram CEO'su Adam Mosseri, Threads üzerinden yayımladığı açıklamada bu özelliğin doğrudan kullanıcı talepleri sonucunda hayata geçtiğini söyledi. Pek çok kişinin izlediği bir Reels videosuna yeniden ulaşmak için saatlerce arama yaptığını belirten Mosseri, izleme geçmişinin bu sıkıntıyı ortadan kaldıracağını ifade etti.
📌 Ayarlardan erişilebilecek özel liste
Yeni özellik sayesinde kullanıcılar profil ayarlarında yer alan "Your Activity – Etkinliğin" menüsüne girip "Watch History – Izleme Gecmisi" bölümünü seçerek izledikleri tüm Reels videolarına ulaşabilecek. Daha önce yalnızca beğenilen, kaydedilen veya paylaşılan videoların geçmişi görülürken, artık hiçbir video izlendikten sonra iz bırakmadan kaybolmayacak.
📌 Kaybolan videolar tarih olacak
Meta, geçtiğimiz yıl kullanıcıların akış yenilenirken izlediği videoların bir anda kaybolmasına neden olan ve "rug pull" adıyla bilinen hatayı düzeltme sözü vermişti. Izleme gecmisi özelliği, bu tür beklenmedik durumlarda kullanıcıların kaldığı yerden devam edebilmesine olanak sağlıyor.
📌 Filtreleme ve sıralama seçenekleri
Özellik yalnızca videoların kayıt altına alınmasıyla sınırlı değil. Kullanıcılar izledikleri videoları:
• tarih aralığına göre,
• paylaşan hesabın adına göre,
• en yeni ya da en eskiye göre sıralayabiliyor.