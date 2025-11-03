Yapay Zeka Tehlikesine Karşı YouTube’tan Dev Adım: “Benzerlik Tespiti” Başladı

Son dönemde yapay zeka destekli video araçlarının artması, deepfake videoların hızla çoğalmasına neden olmuştu. Bu sahte içerikler, özellikle ünlü isimlerin yüzlerini ve seslerini izinsiz kullanarak milyonlarca izlenmeye ulaşıyor. Yeni sistem, kullanıcıların dijital kimliklerini korumayı ve güveni yeniden tesis etmeyi hedefliyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

🧠 Yapay Zeka İçin Yapay Zeka: YouTube'un "Benzerlik Tespiti" Nasıl Çalışıyor?

Yeni araç, YouTube'un Content ID sistemine benzer şekilde işliyor ancak bu kez odak noktası müzik değil, yüzler.

Kullanıcılar, kimlik doğrulaması için devlet kimliği ve kısa bir video selfie gönderiyor. Ardından yapay zeka algoritmaları, platformdaki tüm videoları tarayarak yüz benzerliklerini analiz ediyor.

Eğer bir kullanıcıya ait görüntü izinsiz kullanılmışsa, sistem bu durumu kişiye bildiriyor. Kullanıcı isterse videonun kaldırılması için doğrudan talep gönderebiliyor. Özellik şu anda YouTube Partner Programı üyeleri için aktif hale getirildi, ilerleyen dönemde tüm kullanıcılar için açılacak.