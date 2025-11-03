Yapay Zeka Tehlikesine Karşı YouTube’tan Dev Adım: “Benzerlik Tespiti” Başladı

Son dönemde yapay zeka destekli video araçlarının artması, deepfake videoların hızla çoğalmasına neden olmuştu. Bu sahte içerikler, özellikle ünlü isimlerin yüzlerini ve seslerini izinsiz kullanarak milyonlarca izlenmeye ulaşıyor. Yeni sistem, kullanıcıların dijital kimliklerini korumayı ve güveni yeniden tesis etmeyi hedefliyor.
🧠 Yapay Zeka İçin Yapay Zeka: YouTube'un "Benzerlik Tespiti" Nasıl Çalışıyor?
Yeni araç, YouTube'un Content ID sistemine benzer şekilde işliyor ancak bu kez odak noktası müzik değil, yüzler.
Kullanıcılar, kimlik doğrulaması için devlet kimliği ve kısa bir video selfie gönderiyor. Ardından yapay zeka algoritmaları, platformdaki tüm videoları tarayarak yüz benzerliklerini analiz ediyor.
Eğer bir kullanıcıya ait görüntü izinsiz kullanılmışsa, sistem bu durumu kişiye bildiriyor. Kullanıcı isterse videonun kaldırılması için doğrudan talep gönderebiliyor. Özellik şu anda YouTube Partner Programı üyeleri için aktif hale getirildi, ilerleyen dönemde tüm kullanıcılar için açılacak.
⚠️ Deepfake Tehlikesi: Dijital Çağın En Büyük Sorunu
Deepfake teknolojisi, başlangıçta eğlence ve sinema için geliştirilen yaratıcı bir araçtı. Ancak bugün, yanlış bilgi yaymak ve itibar zedelemek için en tehlikeli yöntemlerden biri haline geldi. Siyasetçilerden fenomenlere kadar pek çok kişi, kendi yüzüyle üretilen sahte videoların mağduru oldu.
Siber Güvenlik Uzmanı Dr. Selim Aydın, bu gelişmeyi şöyle değerlendirdi:
"YouTube'un bu adımı, yapay zeka kaynaklı manipülasyonlara karşı dijital dünyada önemli bir dönüm noktası. Artık kimlik koruma, gizlilik kadar kritik bir mesele haline geldi."