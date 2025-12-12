Selçuk Bayraktar: Somali’de uzay istasyonu kuruluyor

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025'e katıldı. 2026'da TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da yapılacağını söyleyen Bayraktar, "Türkiye'nin artık uzaya çıkabilme istasyonu da var. Somali'de uzay istasyonu olacak. İnşası devlet tarafından başladı. İnşallah biz de orada fırlatma aracımızı kullanma imkanı bulacağız" dedi.