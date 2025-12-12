Selçuk Bayraktar: Somali’de uzay istasyonu kuruluyor
Take Off İstanbul 2025 Girişimcilik Zirvesi’nde konuşan Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2026’nın Şanlıurfa’da yapılacağını açıklarken, Türkiye’nin uzay kabiliyetine yeni bir boyut kazandıracak Somali’deki uzay istasyonunun devlet tarafından inşa edilmeye başlandığını ve burada yerli fırlatma araçlarının kullanılmasının hedeflendiğini söyledi.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025'e katıldı. 2026'da TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da yapılacağını söyleyen Bayraktar, "Türkiye'nin artık uzaya çıkabilme istasyonu da var. Somali'de uzay istasyonu olacak. İnşası devlet tarafından başladı. İnşallah biz de orada fırlatma aracımızı kullanma imkanı bulacağız" dedi.