RE:PLAY oyun turnuvasının final gecesi gerçekleşti: 500 bin TL değerindeki büyük ödül sahibini buldu

Excalibur, Intel ve Teknosa’nın güç birliğiyle Türkiye’nin dört bir yanından oyun ve teknoloji tutkunlarını bir araya getiren RE:PLAY oyun turnuvası, 29 Kasım’da Çırağan Palace Kempinski’de düzenlenen görkemli final gecesiyle sona erdi. Casper’ın yüksek performanslı bilgisayar markası Excalibur’un ana sponsorluğunda, Intel ve Teknosa iş birliğiyle gerçekleşen etkinlik, oyunseverlere unutulmaz bir deneyim sundu. Zorlu mücadele sonunda 500 bin TL değerindeki büyük ödülün sahibi Eren Tokmak oldu.

Excalibur, Intel ve Teknosa iş birliği ile gerçekleşen RE:PLAY final gecesi; yenilikçi deneyimlerin, rekabetin ve eğlencenin buluştuğu özel bir atmosfer sunarak oyun ve teknoloji meraklılarını bir araya getirdi.

Açılışını YouTuber ve Twitch yayıncısı Pqueen'in yaptığı gecede, enerjik başlangıcın ardından sahnede büyüleyici bir dans performansı sergilendi. Sonrasında sahneyi devralan LED keman şov, izleyicilere görsel bir şölen yaşattı. Pqueen'in yeniden sahneye dönmesiyle RE:PLAY Belgeseli izlendi ve belgeselin ardından gerçekleşen samimi sohbet bölümünde yıl boyunca yaşanan unutulmaz anılar paylaşıldı.

EXCALİBUR G870 DENEYİMİ, EN ÇOK İLGİ ÇEKEN BÖLÜM OLDU

Etkinlik serisi boyunca ziyaretçiler hem yarışmalarda hem de deneyim alanlarında keyifli anlar yaşadı. Katılımcıların en çok ilgi gösterdiği bölüm ise Intel Core işlemcili Excalibur G870 serisi bilgisayarlarda sunulan Forza Horizon 5 deneyimi oldu. Oyuncular, yüksek performanslı sistemlerde hız sınırlarını zorlayarak sanal pistlerde kıyasıya mücadele etti. Ayrıca alanda kurulan özel parkurda düzenlenen RC araba yarışları, adrenalini gerçek dünyaya taşıyarak yoğun ilgi gördü.

500 BİN TL DEĞERİNDEKİ BÜYÜK ÖDÜL SAHİBİNİ BULDU

Finale kalan 10 yarışmacı, 500 bin TL değerinde Teknosa hediye çeki için büyük bir rekabet içine girdi. Zorlu mücadele sonunda büyük ödülün sahibi Eren Tokmak oldu. Finalde ikinciliği elde eden yarışmacıya Intel Core i7 işlemcili Excalibur G870, üçüncüye ise Intel Core i5 işlemcili Excalibur G870 hediye edildi. Markaların temsilcileri sahneye çıkarak kupa takdimini gerçekleştirdi ve sahnede hatıra fotoğrafları çekildi.

RE:PLAY RUHUNU TAÇLANDIRAN KAPANIŞ

Finalin ilerleyen dakikalarında Açılış Dansı'nın ikinci seti ve LED keman şovunun ikinci performansı ile tempo yeniden yükseldi. Ardından sahneye çıkan Can Bonomo, özel repertuarı ve enerjik sahne performansıyla geceye müzik dolu bir final yaşattı. Etkinlik, Final DJ performansı ile son buldu. Katılımcılar, müzik ve ışıklarla dolu kapanış anlarında RE:PLAY'in ruhunu bir kez daha hissetti.

"OYUN DÜNYASINA DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Finali değerlendiren Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, oyun dünyasının sürekli gelişen yapısına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Oyun dünyası sürekli gelişiyor. Her yeni oyun, yeni bir deneyim, yeni bir strateji, yeni bir dostluk anlamına geliyor. İşte bu nedenle oyuncular, sadece rakipleriyle değil, aynı zamanda kendi sınırlarıyla da yarışıyor. RE:PLAY, bir oyun turnuvası olmanın yanında hayal gücümüzü, üretkenliğimizi ve birlikte başarma tutkumuzu kutladığımız bir platform. RE:PLAY'in amacı ise bu enerjiyi ve tutkuyu görünür kılmak, Türkiye'deki yetenekleri desteklemek ve oyun ekosistemini bir adım ileri taşımak. Önümüzdeki dönemde daha da büyüyerek oyun dünyasına değer katmaya devam edeceğiz."



