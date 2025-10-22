Gençlerin yeni yemek pazarı! Siparişle kolaylık ekonomisi

Artık "ne pişirsem?" sorusu, mutfakta değil, telefonda soruluyor. Gençlerin yemek hazırlamak yerine sipariş vermeyi tercih etmesi, ev işlerinden kurtulmanın ilk aşamasını hızla ticarileştiriyor. Bu dönüşüm, otonom ev teknolojilerinin gelişmesiyle birleşerek "zaman ekonomisi" adı verilen yeni bir tüketim trendini doğuruyor. Bu değişimin en güçlü yansımalarından biri telekom sektöründen geliyor. Türk Telekom'un gençlik markası Selfy, yeni kampanyasında gençlerin her anına avantajla dokunmayı hedefliyor. "Selfy Artısıyla Geldi" sloganıyla duyurulan kampanya, yalnızca internet paketlerini değil, Yemeksepeti üzerinden verilen siparişlerde indirim fırsatlarını da kapsıyor. Genç kullanıcılar, her ay 500 TL ve üzeri siparişlerinde 250 TL indirim kazanabiliyor. Yani markalar artık yalnızca bağlantı değil, yaşam kolaylığı da satıyor.



YAPAY ZEKA TARİFLERİ HAZIR

Evde yemek yapmaya zaman ayırmak istemeyen gençler, bir yandan yapay zekâ destekli tarif önerileriyle mutfakta deneme yapmak yerine "siparişle çözüm" modeline yöneliyor; diğer yandan operatör kampanyaları, yemek uygulamaları ve dijital cüzdan avantajları birleşerek yeni bir tüketim ekosistemi yaratıyor. Uzmanlara göre bu eğilim, gelecekte otonom mutfak robotlarının yaygınlaşmasıyla daha da derinleşecek. "Yemek hazırlama" işi tamamen otomasyona devredilirken, markalar tüketiciyi "daha fazla zaman kazandıran" hizmetlerle kendine çekmeye çalışacak. Türk Telekom Selfy'nin kampanyası bu dönüşümün erken sinyallerinden biri: gençler artık yalnızca iletişim için değil, zamanlarını özgürleştiren fırsatlar için de marka tercihi yapıyor. Ev işlerinden kurtulma süreci önce mutfakta başladı; şimdi sıra, dijital dünyayla harmanlanan "kolaylık ekonomisi"nde...