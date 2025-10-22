PODCAST CANLI YAYIN

Gençlerin yeni yemek pazarı! Siparişle kolaylık ekonomisi

Yemek işinden kurtulurken yeni pazarın adı: “siparişle kolaylık ekonomisi” Gençlerin zaman kazanma tercihi, markalar için yeni bir rekabet alanı yaratıyor. Gençler teknolojiyi kullanarak lezzeti artırıyor, maliyeti düşürüyor ve zamandan kazanıyorlar

Giriş Tarihi:
Gençlerin yeni yemek pazarı! Siparişle kolaylık ekonomisi

Artık "ne pişirsem?" sorusu, mutfakta değil, telefonda soruluyor. Gençlerin yemek hazırlamak yerine sipariş vermeyi tercih etmesi, ev işlerinden kurtulmanın ilk aşamasını hızla ticarileştiriyor. Bu dönüşüm, otonom ev teknolojilerinin gelişmesiyle birleşerek "zaman ekonomisi" adı verilen yeni bir tüketim trendini doğuruyor. Bu değişimin en güçlü yansımalarından biri telekom sektöründen geliyor. Türk Telekom'un gençlik markası Selfy, yeni kampanyasında gençlerin her anına avantajla dokunmayı hedefliyor. "Selfy Artısıyla Geldi" sloganıyla duyurulan kampanya, yalnızca internet paketlerini değil, Yemeksepeti üzerinden verilen siparişlerde indirim fırsatlarını da kapsıyor. Genç kullanıcılar, her ay 500 TL ve üzeri siparişlerinde 250 TL indirim kazanabiliyor. Yani markalar artık yalnızca bağlantı değil, yaşam kolaylığı da satıyor.

YAPAY ZEKA TARİFLERİ HAZIR
Evde yemek yapmaya zaman ayırmak istemeyen gençler, bir yandan yapay zekâ destekli tarif önerileriyle mutfakta deneme yapmak yerine "siparişle çözüm" modeline yöneliyor; diğer yandan operatör kampanyaları, yemek uygulamaları ve dijital cüzdan avantajları birleşerek yeni bir tüketim ekosistemi yaratıyor. Uzmanlara göre bu eğilim, gelecekte otonom mutfak robotlarının yaygınlaşmasıyla daha da derinleşecek. "Yemek hazırlama" işi tamamen otomasyona devredilirken, markalar tüketiciyi "daha fazla zaman kazandıran" hizmetlerle kendine çekmeye çalışacak. Türk Telekom Selfy'nin kampanyası bu dönüşümün erken sinyallerinden biri: gençler artık yalnızca iletişim için değil, zamanlarını özgürleştiren fırsatlar için de marka tercihi yapıyor. Ev işlerinden kurtulma süreci önce mutfakta başladı; şimdi sıra, dijital dünyayla harmanlanan "kolaylık ekonomisi"nde...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son Dakika: TSK’nın Lübnan Suriye ve Irak'taki görev süresi uzatıldı!
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze ikinci durağı Katar
İdefix
İddianame çıktı, Özgür Özel zıvanadan çıktı! Rüşvet konuşulmasın diye sağa sola saldırdı: Başkan Erdoğan'a küstah tehdide AK Parti'den tepki
Trump-Putin zirvesi olacak mı? Kremlin tarih veremedi Beyaz Saray'dan net açıklama geldi
Gündem Gazze | MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'da Hamas üyeleri ile bir arada!
Asrın Felaketi'nin yaraları sarılıyor! Bakan Kurum paylaştı... İşte Adıyaman'da son durum...
Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet
Galatasaray'a Fransa'dan 4 transfer! PSG'nin yıldızları listede
"Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza | Anne Yasemin Minguzzi fenalaştı | Savcılıktan itiraz
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
Beşiktaş yeni sayfa açmak istiyor! Konyaspor maçının 11'i belirlendi
Haddini aşmıştı! Başkan Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a tazminat davası
İsrail Türkiye’nin rolünü kabul etmek zorunda kaldı! Başkan Erdoğan’ın hamlelerini hem siyonistler hem İngilizler yazdı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: PKK'nın tüm bileşenleri lağvolmalı! Terörsüz Türkiye uyarısı | İsrail yine soykırım peşinde | KKTC mesajı
Asgari ücret için 6 farklı oran masada: İlk adım atıldı kurul toplandı! Brüt ve net maaş ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Emekliye %10.16 kök zam hesabı: SSK-BAĞ-KUR'luya refah payı ve seyyanen artış masada! En düşük 18 bin 593 TL maaş...
İBB'deki yolsuzluk soruşturması genişliyor! Koç'un Divan'ından sonra AKFEN ve ASTAŞ... Hamdi Akın ve Vedat Aşçı ifadeye çağırıldı
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü