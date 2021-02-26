Sosyal paylaşım ağı Twitter'ın 2020'deki geliri bir önceki seneye kıyasla yüzde 7 artarak 3,72 milyar dolara ulaştı. Twitter, 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.
YÜZDE 28 ARTIŞ
Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artışla 1,29 milyar dolara yükseldi. Şirket 2019'un dördüncü çeyreğinde 1 milyar dolarlık gelir elde etmişti.
SUPER FOLLOWS İLE ÜCRETLİ MODEL
Mikro blog platformu Twitter sistemine entegre edeceği yeni özelliğini duyurdu. Twitter, "Super Follows" özelliği ile ücretli takipçi modeline geçmeye hazırlanıyor.
AYLIK 37 LİRA TALEP EDİLECEK
The Verge'de yer alan habere göre, söz konusu özellik sayesinde Twitter'a içerik üreten kullanıcılar, takipçilerinden doğrudan ödeme alabilecek.
Twitter'dan yapılan açıklamada yeni uygulamanın fiyatının aylık 4,99 dolar (Yaklaşık 37 TL) olduğu bilgisine yer verildi.