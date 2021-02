SUPER FOLLOWS İLE ÜCRETLİ MODEL

Mikro blog platformu Twitter sistemine entegre edeceği yeni özelliğini duyurdu. Twitter, "Super Follows" özelliği ile ücretli takipçi modeline geçmeye hazırlanıyor.



AYLIK 37 LİRA TALEP EDİLECEK

The Verge'de yer alan habere göre, söz konusu özellik sayesinde Twitter'a içerik üreten kullanıcılar, takipçilerinden doğrudan ödeme alabilecek.

Twitter'dan yapılan açıklamada yeni uygulamanın fiyatının aylık 4,99 dolar (Yaklaşık 37 TL) olduğu bilgisine yer verildi.