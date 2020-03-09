PUBG Mobile 12. sezon ne zaman başlayacak sorusu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. PUBG Mobile'da yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken 12. sezonda hangi özelliklerin yer alacağı merak ediliyor. Yeni sezonla birlikte oyuna gelecek yeni silah ve envanterler oyuncular tarafından heyecanla bekleniyor.

PUBG MOBİLE 12. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PUBG'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Parti zamanı. PUBG MOBILE Sezon 12 Royale Pass artık yayında! Giyin ve partiye hazırlan. Çünkü ikinci yıldönümümüz için herkesi davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

PUBG 0.17.0 GÜNCELLEMESİNDE NELER VAR?

DBS isimli yeni bir silah,

Çift namlulu pompalı tüfek,

Holo Sight,

Red Dot aksesuarları,

2x ve 6x dürbünlerle