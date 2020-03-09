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Heyecan yaratan açıklama! Mobile 12. sezon ne zaman başlayacak? PUBG yeni sezon özellikleri...

Türkiye'de ve dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından büyük bir heyecanla oynanan Mobile'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyordu. PUBG'nin sosyal medya hesaplarından 12. sezonla ilgili beklenen açıklama geldi. Heyecan yaratan açıklamanın ardından oyuncular 12. sezon hakkındaki detayları merak ediyor. Bu nedenle oyunun meraklıları 12. sezon ne zaman başlayacak sorusu hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

  • Teknoloji
  • 09.03.2020 17:36
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 17:36
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PUBG Mobile 12. sezon ne zaman başlayacak?

PUBG Mobile 12. sezon ne zaman başlayacak sorusu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. PUBG Mobile'da yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken 12. sezonda hangi özelliklerin yer alacağı merak ediliyor. Yeni sezonla birlikte oyuna gelecek yeni silah ve envanterler oyuncular tarafından heyecanla bekleniyor.

PUBG MOBİLE 12. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PUBG'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Parti zamanı. PUBG MOBILE Sezon 12 Royale Pass artık yayında! Giyin ve partiye hazırlan. Çünkü ikinci yıldönümümüz için herkesi davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

PUBG 0.17.0 GÜNCELLEMESİNDE NELER VAR?

DBS isimli yeni bir silah,
Çift namlulu pompalı tüfek,
Holo Sight,
Red Dot aksesuarları,
2x ve 6x dürbünlerle

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