Huawei ve ABD arasında yaşanan gerginlikten sonra Huawei yeni bir işletim sistemi için harekete geçmişti. Teknoloji meraklıları Çinli teknoloji devi Huawei'nin yeni işletim sistemiyle ilgili attığı adımları merakla takip ediyor.

30 MİLYON DOLAR DAHA AZ...

ABD ile yaşadığı gerilimin ardından Çinli telekomünikasyon devi Huawei, iki yıllık gelirinin tahmin edilenden 30 milyar dolar daha az olacağını açıkladı.