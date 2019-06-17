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  • 17.06.2019 22:04
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 22:04

ve ABD gerilimi sona erecek mi? yaptırımlarının etkisini açıkladı

Çinli teknoloji devi ve ABD arasında yaşanan gerginlikteki son durum birçok kişi tarafından merak ediliyor. Huawei, yaptırımların faturasını ilk kez açıkladı. Peki, Huawei ve ABD gerilimi sona erecek mi? İşte detaylar...

Huawei ve ABD gerilimi sona erecek mi?

Huawei ve ABD arasında yaşanan gerginlikten sonra Huawei yeni bir işletim sistemi için harekete geçmişti. Teknoloji meraklıları Çinli teknoloji devi Huawei'nin yeni işletim sistemiyle ilgili attığı adımları merakla takip ediyor.

30 MİLYON DOLAR DAHA AZ...

ABD ile yaşadığı gerilimin ardından Çinli telekomünikasyon devi Huawei, iki yıllık gelirinin tahmin edilenden 30 milyar dolar daha az olacağını açıkladı.

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