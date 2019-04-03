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  • 03.04.2019 12:02
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 12:09

'un yeni özelliği nedir? Facebook '' özelliği nedir, nasıl kullanılır?

'un yeni sırrı oldukça merak ediliyor. Facebook '' özelliğinin ardındaki algoritmaları açıklayacak! Facebook açıklamasında yeni özelliğin bugün İngiltere'de bazı kullanıcılar için başladığını ve 2 Mayıs'ta herkese açık olacağını söyledi. Peki Facebook'un yeni sırrı nedir? Facebook 'Haber Akışı' özelliği nedir, nasıl kullanılır? İşte detaylar

Facebook çoğu kullanıcı tarafından merak edilen 'Haber Akışı' uygulamasının nasıl çalıştığını ardındaki algoritmanın özelliklerini açıklayacak. Facebook platformu 'Haber Akışı' uygulamasında algoritmaların kullanıcıya hangi paylaşımı neden gösterdiğini açıklayan yeni bir özellik getiriyor. Peki Facebook'un yeni sırrı nedir? Facebook 'Haber Akışı' özelliği nedir, nasıl kullanılır? İşte tüm detaylar

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