Facebook çoğu kullanıcı tarafından merak edilen 'Haber Akışı' uygulamasının nasıl çalıştığını ardındaki algoritmanın özelliklerini açıklayacak. Facebook platformu 'Haber Akışı' uygulamasında algoritmaların kullanıcıya hangi paylaşımı neden gösterdiğini açıklayan yeni bir özellik getiriyor. Peki Facebook'un yeni sırrı nedir? Facebook 'Haber Akışı' özelliği nedir, nasıl kullanılır? İşte tüm detaylar