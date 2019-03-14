Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamalar güvenliğinizi tehdit ediyor!
Son yıllarda veri güvenliği sorunlarıyla sık sık gündeme gelen, milyonlarca kullanıcının bilgilerini izinsiz olarak depolayan ve satan Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya ağları güvenliğinizi tehdit ediyor! Tüm dünyada yaygınca kullanılan bu ağlar, ortaya çıkan skandallardan sonra birçok kullanıcısını kaybetti...
Verilerinizi izinsiz depolayarak ve satarak güvenliğinizi riske atan bir başka uygulama ise Facebook.
Dünyayı sarsan skandal, Cambridge Analytica şirketinin eski çalışanı Christopher Wylie'nin Facebook hesabından yaptığı güncel paylaşımlarla, Facebook'un "veri güvenliği kurallarını" nasıl ihlal ettiğini duyurmasıyla ortaya çıkmıştı.
Wylie'ye göre Cambridge Analytica onaylarını almadan, kişisel verilerini gizlemeyen 50 milyon kullanıcının hesaplarını değerlendirmeden geçirmiş.
Olay, Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Aleksandr Kogan'ın hazırladığı Facebook anketiyle başlamıştı. Kişisel soruların yer aldığı ankete 270 bin kişi katılmı, ilk sorudan önce anket sahibinin kendilerinin ve arkadaşlarının özel verilerini kullanmasına izin verilmesi istenmişti. Böylece Kogan muazzam bir kayıt stokuna el atma hakkını elde etmiş ve kayıtlar 2015 yılında Cambridge Analytica'ya iletilmiş.