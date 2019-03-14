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Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamalar güvenliğinizi tehdit ediyor!

Son yıllarda veri güvenliği sorunlarıyla sık sık gündeme gelen, milyonlarca kullanıcının bilgilerini izinsiz olarak depolayan ve satan Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya ağları güvenliğinizi tehdit ediyor! Tüm dünyada yaygınca kullanılan bu ağlar, ortaya çıkan skandallardan sonra birçok kullanıcısını kaybetti...

14.03.2019 23:54 - Son Güncelleme: 14.03.2019 23:54
Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamalar güvenliğinizi tehdit ediyor!

Birçok güvenlik açığıyla kullanıcıların veri güvenliğini riske atan uygulamalardan birisi WhatsApp. Dünya çapında çok yaygın olarak kullanılan uygulama, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan güvenlik açığıyla milyonlarca kullanıcıyı tedirgin etmişti.

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamalar güvenliğinizi tehdit ediyor!

Bu açıkla birlikte hacker'lar görüntülü arama sayesinde kullanıcıların kişisel hesaplarına rahatlıkla ulaşabileceği, Ağustos ayında paylaşılan raporlarla birlikte gözler önüne serilmişti.

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamalar güvenliğinizi tehdit ediyor!

İsrail merkezli siber güvenlik firması Check Point, güvenlik korumasını aşarak WhatsApp`ın web versiyonunu kullanarak hesapları kırmayı başarmış, bu işlemi videoya kaydederek açığın ne gibi sonuçlara neden olabileceğini adım adım gözler önüne sermişti...

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamalar güvenliğinizi tehdit ediyor!

Verilerinizi izinsiz depolayarak ve satarak güvenliğinizi riske atan bir başka uygulama ise Facebook.

Dünyayı sarsan skandal, Cambridge Analytica şirketinin eski çalışanı Christopher Wylie'nin Facebook hesabından yaptığı güncel paylaşımlarla, Facebook'un "veri güvenliği kurallarını" nasıl ihlal ettiğini duyurmasıyla ortaya çıkmıştı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamalar güvenliğinizi tehdit ediyor!

Wylie'ye göre Cambridge Analytica onaylarını almadan, kişisel verilerini gizlemeyen 50 milyon kullanıcının hesaplarını değerlendirmeden geçirmiş.

Olay, Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Aleksandr Kogan'ın hazırladığı Facebook anketiyle başlamıştı. Kişisel soruların yer aldığı ankete 270 bin kişi katılmı, ilk sorudan önce anket sahibinin kendilerinin ve arkadaşlarının özel verilerini kullanmasına izin verilmesi istenmişti. Böylece Kogan muazzam bir kayıt stokuna el atma hakkını elde etmiş ve kayıtlar 2015 yılında Cambridge Analytica'ya iletilmiş.

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