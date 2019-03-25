Apple Arcade bugün Apple'ın tanıtım etkinliğinde tanıtıldı. Apple'ın tanıtımının ardından birçok kişi internette Apple Arcade hakkında detayları öğrenmek istiyor. Apple Arcade nedir sorusu bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Apple Arcade nasıl kullanılır sorusuyla ilgili detayları sizin için derledik.

APPLE ARCADE NEDİR?

Apple Arcade, App Store'da yeni bir bölüm olarak yer alacak. Apple Arcade'de kişiselleştirilmiş öneriler yer alacak. Arcade için ekstra para istenmeyecek. Tüm oyunlar offline olarak oynanabilecek. Aile kullanımında ise ekstra ücret talep edilmeyecek.

APPLE ARCADE NASIL KULLANILIR?

Apple Arcade'de 100 yeni ve özel oyun olacak. Bu oyunlar başka hiçbir mobil platformda veya Apple Arcade dışındaki herhangi bir abonelik servisinde bulunmayacaktır. Oyunlar doğrudan App Store'dan indirilecek ve oynanacaktır. Aboneler istedikleri zaman oyunları deneyebilecekler. Tüm oyun özellikleri, içeriği ve gelecekteki güncellemeler dahil edilecek ve oyunlarda hiçbir reklam gösterilmeyecek.

APPLE ARCADE NE ZAMAN GELİYOR?

Apple Arcade, 2019 sonbaharında 150'den fazla ülkede aktif olacak.