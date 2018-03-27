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  1. Getcontact nedir? Uygulamadan numara silme

Numara sorgulama başınıza iş açabilir


uzmanları kişilerin, diğer kişiler tarafından cep telefonlarına hangi isimlerle kayıtlı olduğunu gösteren uygulama ve benzerleriyle alakalı ikazda bulundu. Uzmanlar izin vererek uygulamanın kullanıma sunduğunuz bilgilerle beraber fotoğraflarınızın hesaplarınızın dahi tehlikede olabileceğini belirtti.

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  • 27 Mart 2018, Salı 21:44
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