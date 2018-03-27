Numara sorgulama başınıza iş açabilir

Siber güvenlik uzmanları kişilerin, diğer kişiler tarafından cep telefonlarına hangi isimlerle kayıtlı olduğunu gösteren uygulama GetContact ve benzerleriyle alakalı ikazda bulundu. Uzmanlar izin vererek uygulamanın kullanıma sunduğunuz bilgilerle beraber fotoğraflarınızın sosyal medya hesaplarınızın dahi tehlikede olabileceğini belirtti.



