Samsunspor - AEK | CANLI TAKİP

Samsunspor Konferans Ligi'nde liderlik koltuğunda oturuyor (AA) GOL GOOLLL!!! Temsilcimiz Samsunspor maça golle başladı!! Musaba çevirdi topu, Moukoudi kendi kalesine attı! 1-0! GOOLLL!!! Temsilcimiz Samsunspor maça golle başladı!! Musaba çevirdi topu, Moukoudi kendi kalesine attı! 1-0! pic.twitter.com/cBYCUzs5lB — TRT Spor (@trtspor) December 11, 2025 LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında bugün sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve müsabakayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetiyor.

Anthony Musaba (AA)

SAMSUNSPOR AVRUPA'DA TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR Tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi bu sezon tek başına temsil eden Samsunspor, bir üst tura çıkma mücadelesinde kritik bir sınav veriyor. Kırmızı-beyazlı ekip, gruptaki ilk maçında Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ardından Dinamo Kiev ve Hamrun Spartans karşısında iç saha maçlarını 3-0'lık skorlarla kazanan Samsunspor, Breidablik deplasmanından ise 2-2'lik beraberlikle döndü. Topladığı 10 puanla averajla lider durumda bulunan Karadeniz ekibi, AEK'yı yenerek ilk 8'i garantilemeyi hedefliyor.

Rick van Drongelen (AA) AVRUPA PERFORMANSI GÜVEN VERİYOR Samsunspor, bugüne kadar Avrupa kupalarında 16 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar, rakip filelere 25 gol gönderirken kalesinde 16 gol gördü. Bu sezon Konferans Ligi'nde oynadığı 4 maçta ise 9 kez gol atan Samsunspor, sadece 2 gol yedi.

Samsunspor'un Galatasaray maçındaki gol sevinci (AA) SAMSUNSPOR'DA EKSİKLER VE DÖNENLER Kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, UEFA kuralları gereği AEK maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları sebebiyle Breidablik karşılaşmasını kaçıran Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Lubomir Satka iyileşti ve teknik direktör Thomas Reis'in görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek. Afonso Sousa'nın sakatlığı devam ederken, bahis soruşturması nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti alan Celil Yüksel kadroda yer alamayacak.