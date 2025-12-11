Samsunspor - AEK | CANLI TAKİP
Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor, 5. hafta mücadelesinde AEK ile kozlarını paylaşıyor. Turnuvanın lideri konumunda bulunan kırmızı beyazlılar, Yunan temsilcisini de devirip son haftaya kayıpsız girmek amacında. Samsunspor - AEK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Samsunspor, Konferans Ligi'nde AEK ile karşı karşıya geliyor.
CANLI TAKİP
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji
AEK: Strakosha, Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilios, Marin, Pineda, Pereyra, Koita, Mantalos, Luka Jovic
GOL
GOOLLL!!! Temsilcimiz Samsunspor maça golle başladı!! Musaba çevirdi topu, Moukoudi kendi kalesine attı! 1-0!
GOOLLL!!! Temsilcimiz Samsunspor maça golle başladı!! Musaba çevirdi topu, Moukoudi kendi kalesine attı! 1-0! pic.twitter.com/cBYCUzs5lB— TRT Spor (@trtspor) December 11, 2025
LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR
Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında bugün sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve müsabakayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetiyor.
SAMSUNSPOR AVRUPA'DA TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR
Tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi bu sezon tek başına temsil eden Samsunspor, bir üst tura çıkma mücadelesinde kritik bir sınav veriyor. Kırmızı-beyazlı ekip, gruptaki ilk maçında Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ardından Dinamo Kiev ve Hamrun Spartans karşısında iç saha maçlarını 3-0'lık skorlarla kazanan Samsunspor, Breidablik deplasmanından ise 2-2'lik beraberlikle döndü. Topladığı 10 puanla averajla lider durumda bulunan Karadeniz ekibi, AEK'yı yenerek ilk 8'i garantilemeyi hedefliyor.
AVRUPA PERFORMANSI GÜVEN VERİYOR
Samsunspor, bugüne kadar Avrupa kupalarında 16 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar, rakip filelere 25 gol gönderirken kalesinde 16 gol gördü. Bu sezon Konferans Ligi'nde oynadığı 4 maçta ise 9 kez gol atan Samsunspor, sadece 2 gol yedi.
SAMSUNSPOR'DA EKSİKLER VE DÖNENLER
Kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, UEFA kuralları gereği AEK maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları sebebiyle Breidablik karşılaşmasını kaçıran Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Lubomir Satka iyileşti ve teknik direktör Thomas Reis'in görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek. Afonso Sousa'nın sakatlığı devam ederken, bahis soruşturması nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti alan Celil Yüksel kadroda yer alamayacak.
YUNAN TAKIMLARINA KARŞI ÜSTÜNLÜK
Samsunspor, bugüne kadar Yunan ekipleriyle 6 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Karadeniz temsilcisi, özellikle Balkan Kupası döneminde Iraklis ve PAS Giannina karşısında aldığı farklı galibiyetlerle dikkat çekmişti. Bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos'a elenen Samsunspor, AEK karşısında bu istatistiği geliştirmek istiyor.
MOUANDILMADJI GOL KRALLIĞINDA İDDİALI
Konferans Ligi'nde rakip ağlara 4 gol gönderen Marius Mouandilmadji, gol krallığı yarışında iddiasını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekibin diğer gollerini Anthony Musaba ve Carlo Holse (2'şer gol) ile Emre Kılınç kaydetti. Yarışta NK Celje'den Franko Kovacevic 5 golle zirvede bulunurken, FC Noah oyuncusu Nardin Mulahusejnovic 4 golle Mouandilmadji ile aynı sayıda.