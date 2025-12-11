PODCAST CANLI YAYIN

Samsunspor - AEK | CANLI TAKİP

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor, 5. hafta mücadelesinde AEK ile kozlarını paylaşıyor. Turnuvanın lideri konumunda bulunan kırmızı beyazlılar, Yunan temsilcisini de devirip son haftaya kayıpsız girmek amacında. Samsunspor - AEK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Samsunspor, Konferans Ligi'nde AEK ile karşı karşıya geliyor.

Samsunspor son lig maçında Galatasaray'a 3-2 yenildi

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji

AEK: Strakosha, Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilios, Marin, Pineda, Pereyra, Koita, Mantalos, Luka Jovic

Samsunspor Konferans Ligi'nde liderlik koltuğunda oturuyor

GOL

GOOLLL!!! Temsilcimiz Samsunspor maça golle başladı!! Musaba çevirdi topu, Moukoudi kendi kalesine attı! 1-0!

LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında bugün sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve müsabakayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetiyor.

Anthony Musaba
SAMSUNSPOR AVRUPA'DA TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR

Tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi bu sezon tek başına temsil eden Samsunspor, bir üst tura çıkma mücadelesinde kritik bir sınav veriyor. Kırmızı-beyazlı ekip, gruptaki ilk maçında Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ardından Dinamo Kiev ve Hamrun Spartans karşısında iç saha maçlarını 3-0'lık skorlarla kazanan Samsunspor, Breidablik deplasmanından ise 2-2'lik beraberlikle döndü. Topladığı 10 puanla averajla lider durumda bulunan Karadeniz ekibi, AEK'yı yenerek ilk 8'i garantilemeyi hedefliyor.

Rick van Drongelen

AVRUPA PERFORMANSI GÜVEN VERİYOR

Samsunspor, bugüne kadar Avrupa kupalarında 16 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar, rakip filelere 25 gol gönderirken kalesinde 16 gol gördü. Bu sezon Konferans Ligi'nde oynadığı 4 maçta ise 9 kez gol atan Samsunspor, sadece 2 gol yedi.

Samsunspor'un Galatasaray maçındaki gol sevinci

SAMSUNSPOR'DA EKSİKLER VE DÖNENLER

Kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, UEFA kuralları gereği AEK maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları sebebiyle Breidablik karşılaşmasını kaçıran Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Lubomir Satka iyileşti ve teknik direktör Thomas Reis'in görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek. Afonso Sousa'nın sakatlığı devam ederken, bahis soruşturması nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti alan Celil Yüksel kadroda yer alamayacak.

Davinson Sanchez

YUNAN TAKIMLARINA KARŞI ÜSTÜNLÜK

Samsunspor, bugüne kadar Yunan ekipleriyle 6 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Karadeniz temsilcisi, özellikle Balkan Kupası döneminde Iraklis ve PAS Giannina karşısında aldığı farklı galibiyetlerle dikkat çekmişti. Bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos'a elenen Samsunspor, AEK karşısında bu istatistiği geliştirmek istiyor.

Samsunspor son maçında Mainz ile Almanya'da karşılaşacak

MOUANDILMADJI GOL KRALLIĞINDA İDDİALI

Konferans Ligi'nde rakip ağlara 4 gol gönderen Marius Mouandilmadji, gol krallığı yarışında iddiasını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekibin diğer gollerini Anthony Musaba ve Carlo Holse (2'şer gol) ile Emre Kılınç kaydetti. Yarışta NK Celje'den Franko Kovacevic 5 golle zirvede bulunurken, FC Noah oyuncusu Nardin Mulahusejnovic 4 golle Mouandilmadji ile aynı sayıda.

