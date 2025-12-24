PODCAST CANLI YAYIN

Samsunspor - Eyüpspor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Samsunspor ile Eyüpspor kozlarını Samsun'da paylaşıyor. İki takımın da hedefi kazanarak ilk haftayı 3 puanla kapatmak.

Samsunspor - Eyüpspor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Samsunspor ile Eyüpspor kozlarını Samsun'da paylaşıyor. İki takımın da hedefi kazanarak ilk haftayı 3 puanla kapatmak.

A Spor'dan yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

SAMSUNSPOR:

EYÜPSPOR:

Ziraat Türkiye Kupası (AA)Ziraat Türkiye Kupası (AA)

ZTK'DA GRUPLAR

A GRUBU

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK

C GRUBU

Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor

