Samsunspor - Eyüpspor | CANLI YAYIN
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Samsunspor ile Eyüpspor kozlarını Samsun'da paylaşıyor. İki takımın da hedefi kazanarak ilk haftayı 3 puanla kapatmak. A Spor'dan yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Giriş Tarihi:
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Samsunspor ile Eyüpspor kozlarını Samsun'da paylaşıyor. İki takımın da hedefi kazanarak ilk haftayı 3 puanla kapatmak.
CANLI YAYIN
A Spor'dan yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
İLK 11'LER
SAMSUNSPOR:
EYÜPSPOR:
ZTK'DA GRUPLAR
A GRUBU
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B GRUBU
Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor