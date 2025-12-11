Filede 5 setlik düello! Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank: 2-3 | MAÇ SONUCU
Sultanlar Ligi’nin 10. haftası, sezonun en kritik mücadelelerinden birine sahne oldu. Ligde oynadığı 9 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe ile VakıfBank, İstanbul’da karşı karşıya geldi. Her iki takımın da yüksek tempoda başladığı mücadelede setlerde denge bozulmadı. Üst düzey rallilere sahne olan karşılaşma, 2-2’nin ardından karar setine taşındı. Son bölümde daha az hata yapan sarı siyahlılar, karar setini kazanarak maçtan 3-2 galip ayrıldı. Böylece sarı-siyahlılar, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana'ya konuk olan VakıfBank, 5 sete uzayan nefes kesici mücadeleden 3-2 galip ayrılarak namağlup serisini sürdürdü. İki takım da derbiye 9'ar galibiyetle yenilgisiz çıkmış, karşılaşma voleybol dünyasında büyük heyecan yaratmıştı.
FENERBAHÇE İLK KEZ KAYBETTİ
Fenerbahçe Medicana, ligdeki ilk 9 maçının tamamını kazanarak derbiye formda çıkmıştı. Ancak VakıfBank karşısında 2-1 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Sarı-lacivertliler böylece sezondaki ilk yenilgisini aldı.
VAKIFBANK'IN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞÜ
Maça iyi başlayan Fenerbahçe, setlerde 2-1'lik avantaj yakaladı. Ancak VakıfBank, 4. seti 25-23 kazanarak mücadeleyi karar setine taşıdı ve tie-break setini de alarak parkeden zaferle ayrıldı. Bu sonuçla VakıfBank, 10'da 10 yaparak liderliğini sürdürdü.
RÖVANŞI ALDILAR
İki takım son olarak AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşmış, Fenerbahçe o mücadeleyi 3-2 kazanarak kupayı müzesine götürmüştü. Bu kez gülen taraf VakıfBank oldu ve ligde oynanan derbide rakibinden rövanşı aldı.