Fenerbahçe'den geleceğe dev yatırım: Volkan Mutlu

Fenerbahçe, "yeni Arda Güler" olarak görülen 16 yaşındaki Volkan Mutlu'nun transferini tamamlamak için Finlandiya'nın Kuopion Palloseura takımı ile görüşmelere başladı.

Devre arasında takıma tecrübeli isimleri katacak Fenerbahçe ayrıca rotasını genç yeteneklere de yönlendirdi.

Geleceğe yönelik hamle yapmayı hedefinin ilk sırasına koyan yönetim bu doğrultuda Finlandiya doğumlu Türk futbolcu Volkan Mutlu'yu kadrosuna katacak.

On numara ve orta sahanın ortasında görev alabilen 16 yaşındaki oyuncu Kuopion Palloseura U19 takımında forma giyiyor. Aynı zamanda da Finlandiya U15 Milli Takımı'nda da ter döküyor.



YENİ ARDA GÜLER

Yeni Arda Güler olarak lanse edilen 2009 doğumlu genç yetenek için yönetim, Finlandiya'ya giderek transferi sonuçlandırmak için Volkan Mutlu ve kulübüyle müzakerelere başlayıp 1.75 boyundaki futbolcuya sarı-lacivertli formayı giydirecek.

