Xabi Alonso'dan Arda Güler hamlesi! Yıldız oyuncuya iddialar için güven mesajı

İspanyol basınında Defensa Central'in haberine göre müsabaka sonrasında Xabi Alonso, genç oyuncusu Arda Güler'i yanına çağırarak birebir bir görüşme yaptı. Görüşmede Alonso'nun genç yeteneğe hem moral verdiği hem de geleceğe dair güven aşıladığı ifade edildi. Real Madrid çevrelerinden sızan bilgilere göre tecrübeli teknik adamın yaklaşımı oldukça açık ve destekleyici oldu.

Arda Güler (AA) "KONUŞMALARA KULAK VERME" Habere göre Xabi Alonso, Arda Güler'e kamuoyunda yer alan iddialara itibar etmemesi gerektiğini net bir dille aktardı. Özellikle "yedek kalmaya devam edeceği" ya da "takımın onsuz daha iyi olduğu" yönündeki yorumların hiçbirini önemsememesini isteyen Alonso'nun bu sözleri, genç futbolcuya verilen desteğin boyutunu gözler önüne serdi.