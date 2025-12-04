Xabi Alonso'dan Arda Güler hamlesi! Yıldız oyuncuya iddialar için güven mesajı
İspanya La Liga’nın 15. haftasında Real Madrid, zorlu Athletic Bilbao deplasmanında sahneye çıktığı mücadeleyi 3-0 kazanarak haftanın en net galibiyetlerinden birine imza attı. Karşılaşmada yedek kulübesinde başlayan Arda Güler’in durumu maç sonrasında hem İspanyol hem Türk basınında geniş yankı uyandırdı. Genç yıldızın moralini yüksek tutmak isteyen teknik direktör Xabi Alonso’dan ise önemli bir adım geldi.
İspanyol basınında Defensa Central'in haberine göre müsabaka sonrasında Xabi Alonso, genç oyuncusu Arda Güler'i yanına çağırarak birebir bir görüşme yaptı. Görüşmede Alonso'nun genç yeteneğe hem moral verdiği hem de geleceğe dair güven aşıladığı ifade edildi. Real Madrid çevrelerinden sızan bilgilere göre tecrübeli teknik adamın yaklaşımı oldukça açık ve destekleyici oldu.
"KONUŞMALARA KULAK VERME"
Habere göre Xabi Alonso, Arda Güler'e kamuoyunda yer alan iddialara itibar etmemesi gerektiğini net bir dille aktardı. Özellikle "yedek kalmaya devam edeceği" ya da "takımın onsuz daha iyi olduğu" yönündeki yorumların hiçbirini önemsememesini isteyen Alonso'nun bu sözleri, genç futbolcuya verilen desteğin boyutunu gözler önüne serdi.
"SENİ SEVİYORUZ, SANA GERÇEKTEN İHTİYACIMIZ VAR"
Xabi Alonso'nun Arda Güler'e söylediği sözlerin takım içinde oldukça olumlu karşılandığı belirtildi. İspanyol teknik adamın genç futbolcusuna seslendiği ifadeler aktarılarak; "Burada seni sevdiğimizi ve sana gerçekten ihtiyacımız olduğunu unutma. Yedek kalmandan ziyade takım için ne kadar değerli olduğunu bilmeni istiyorum. Her zaman arkandayız ve bunun farkındasın." denildi.
ARDA GÜLER'E GÜVEN TAM
Real Madrid'in Arda Güler'e yönelik bu destekleyici yaklaşımı, genç yıldızın geleceği hakkında olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle ritim bulmakta zorlanmasına rağmen Xabi Alonso'nun ona olan güveninin değişmediği kaydedildi. Teknik ekibin, Arda'nın saha içi katkısını artırması için düzenli olarak özel programlar uyguladığı da biliniyor.
GENÇ YILDIZDAN POZİTİF DÖNÜŞLER
Arda Güler'in antrenman performansının her geçen hafta yükseldiği, takım arkadaşlarının da genç oyuncuya destek verdiği aktarıldı. Real Madrid cephesinde Arda'nın özellikle ikinci yarıda daha fazla süre alması bekleniyor. Alonso'nun mesajlarının ardından genç oyuncunun moralinin yükseldiği ve çalışmalara daha istekli şekilde katıldığı ifade ediliyor.