Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ertelendi! İşte nedeni

Açıklamada, kuvvetli yağmur nedeniyle salonun çatısında akma meydana geldiği, parkede oluşan su birikintilerinin oyuncu sağlığını tehdit ettiği belirtildi. Organizasyon yetkilileri ve hakemler yapılan kontrollerin ardından güvenli bir ortam sağlanamadığı için maçın ertelenmesine karar verdi.

YENİ TARİH HENÜZ BELİRLENMEDİ

Olympiakos cephesi, karşılaşmanın ileri bir tarihe alınacağını duyurdu ancak yeni maç günü ve saati hakkında henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı. EuroLeague yönetiminin takvim yoğunluğu nedeniyle yakın zamanda açıklama yapması bekleniyor.