Max Verstappen mucizeye yakın! Şampiyon son yarışta belli olacak

Max Verstappen, Katar GP'de elde ettiği birincilikle puanını 396'ya yükseltti ve şampiyonluk mücadelesinde nefesini Lando Norris'in ensesine kadar hissettirdi. Yarış boyunca temposunu koruyan Hollandalı pilot, hatasız bir sürüş çıkararak sezonun en değerli galibiyetlerinden birine imza attı.

Verstappen'in bu başarısı, Abu Dabi'de düzenlenecek sezon finali öncesi şampiyonluk hesaplarını tamamen değiştirirken, son yarışın dramatik bir mücadeleye sahne olacağının işaretlerini verdi.

OSCAR PIASTRI İKİNCİ SIRADA

McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, uzun süre şampiyonluk yarışının zirvesinde yer almış olsa da Katar GP'de ikinci sırayla yetinmek zorunda kaldı. Yarış sonunda 392 puanda kalan Piastri, liderlikten uzaklaşarak şampiyonluk ihtimalini mucizelere bıraktı.

Sezon boyunca gösterdiği istikrarla dikkat çeken genç pilotun Katar performansı etkiliydi; ancak rakiplerinin aldığı sonuçlar, onu klasmanda geriye iten en belirgin etken oldu.

CARLOS SAINZ'DAN SÜRPRİZ PODYUM

Williams adına yarışan İspanyol pilot Carlos Sainz, Katar GP'nin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen Sainz, üçüncü sırayı elde ederek podyuma çıkmayı başardı.

Sainz'ın bu derecesi, Williams takımına sezonun en değerli sonuçlarından birini getirirken, yarışın sürpriz detayları arasında yer aldı. Performansının özellikle orta bölümde giderek güçlenmesi, stratejisinin doğru işlediğini gösterdi.

LANDO NORRIS LİDERLİK MÜCADELESİNDE DARBE ALDI

Şampiyonluk yarışının lideri olarak Katar'a gelen Lando Norris, pole pozisyonunda başladığı yarışı dördüncü sırada tamamladı. İngiliz pilotun beklenenin altında kalan performansı, avantajını ciddi ölçüde eritti.

Norris'in 12 puanlık farkıyla liderlik koltuğunda oturmasına rağmen, Verstappen'in güçlü çıkışı sonrası sezon finali öncesinde baskı arttı. McLaren pilotu, son yarışta hem hata yapmamak hem de rakibinin hızına karşı koymak zorunda kalacak.

PUAN DURUMU YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Katar GP'nin ardından sürücüler klasmanında dengeler tamamen değişti:

Lando Norris: 408 puan

Max Verstappen: 396 puan

Oscar Piastri: 392 puan

Bu tablo, sezonun en çekişmeli final mücadelelerinden biriyle karşılaşılacağını gösteriyor. Verstappen ile Norris arasındaki 12 puanlık fark kapanabilecek seviyede; Piastri ise ancak olağanüstü bir senaryo gerçekleşirse zirveye yaklaşabilecek bir konumda.

FİNAL: ABU DABI'DE HER ŞEY BELİRLENECEK

Şampiyonluk mücadelesi, 7 Aralık Pazar günü TSİ 16.00'da Abu Dhabi'de koşulacak son yarışla noktalanacak. Yas Marina Pisti'nin her yıl olduğu gibi dramatik final anlarına sahne olması beklenirken, bu sezon gerginlik ve rekabet daha da yüksek olacak.