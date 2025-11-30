Crystal Palace, maçın 33. dakikasında Jean-Philippe Mateta'nın penaltı golüyle öne geçtiğini düşündü ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonun geçersiz olduğuna karar verildi. Mateta'nın topa iki kez temas ettiği belirlenince gol iptal edildi. Tekrarlanan penaltı atışında Mateta bir kez daha topun başına geçti ve bu kez 36. dakikada topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda Palace'ın devreye önde girmesini sağladı.

MANCHESTER UNITED İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında tamamen farklı bir Manchester United sahaya çıktı. Oyunun kontrolünü eline alan kırmızı-şeytanlar önce 54. dakikada Joshua Zirkzee ile skoru 1-1'e getirdi. Premier Lig'de yaklaşık bir yıl sonra gol sevinci yaşayan Zirkzee, takımı adına önemli bir eşitlik golüne imza attı.

Baskısını sürdüren Manchester United, 63. dakikada Mason Mount'un ceza sahası içinden attığı golle 2-1 öne geçti. Hem skor avantajını hem de oyunun hakimiyetini eline alan konuk ekip, kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyarak sahadan önemli bir galibiyetle ayrıldı.