Kırmızı Şeytanlar geriden gelip kazandı! Crystal Palace - Manchester United: 1-2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig’in 13. haftasında Manchester United, Crystal Palace deplasmanına konuk oldu. Selhurst Park’ta büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazanarak hem moral buldu hem de üst sıralar için iddiasını sürdürdü.
Crystal Palace, maçın 33. dakikasında Jean-Philippe Mateta'nın penaltı golüyle öne geçtiğini düşündü ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonun geçersiz olduğuna karar verildi. Mateta'nın topa iki kez temas ettiği belirlenince gol iptal edildi. Tekrarlanan penaltı atışında Mateta bir kez daha topun başına geçti ve bu kez 36. dakikada topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda Palace'ın devreye önde girmesini sağladı.
MANCHESTER UNITED İKİNCİ YARIDA AÇILDI
Karşılaşmanın ikinci yarısında tamamen farklı bir Manchester United sahaya çıktı. Oyunun kontrolünü eline alan kırmızı-şeytanlar önce 54. dakikada Joshua Zirkzee ile skoru 1-1'e getirdi. Premier Lig'de yaklaşık bir yıl sonra gol sevinci yaşayan Zirkzee, takımı adına önemli bir eşitlik golüne imza attı.
Baskısını sürdüren Manchester United, 63. dakikada Mason Mount'un ceza sahası içinden attığı golle 2-1 öne geçti. Hem skor avantajını hem de oyunun hakimiyetini eline alan konuk ekip, kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyarak sahadan önemli bir galibiyetle ayrıldı.
BRUNO FERNANDES TARİHE GEÇTİ
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, Crystal Palace karşısındaki performansıyla bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Fernandes, Premier Lig'deki asist sayısını 56'ya çıkararak kulüp efsanelerinden Paul Scholes'u (55 asist) geride bıraktı. Orta sahada oyunu yönlendiren performansıyla da United'ın geri dönüşünde kritik rol oynadı.
Takımın milli kalecisi Altay Bayındır ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
CRYSTAL PALACE'IN İSTİKRARLI EV SERİSİ BİTTİ
Crystal Palace, Premier Lig'de bu sezon sahasında ilk kez mağlup oldu. Ayrıca United'ın aldığı bu üç puan, Palace'ın iç sahadaki 12 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi. Londra ekibi, kendi seyircisi önünde oynadığı son dönemlerde oldukça iyi performans sergiliyordu ancak bu kez gülen taraf Manchester United oldu.
PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR
Bu değerli galibiyetle Premier Lig'de 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Manchester United, puanını 21'e yükseltti. Evindeki ilk mağlubiyetini alan Crystal Palace ise 20 puanda kaldı.