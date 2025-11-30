Karşılaşmanın ilk yarısında skor değişmezken Liverpool, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu. Kırmızılara galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Alexander Isak ve 90+2. dakikada Cody Gakpo kaydetti. West Ham'da Lucas Paqueta, 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool ligde iki maç sonra galibiyetle tanıştı ve puanını 21'e yükseltti. West Ham United ise 11 puanda kaldı.

LIVERPOOL'UN SIRADAKİ RAKİBİ SUNDERLAND

Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, sahasında Sunderland'i konuk edecek. West Ham ise Manchester United deplasmanında sahaya çıkacak.

125 MİLYON STERLİNLİK ISAK'TAN İLK GOL

Newcastle United'dan sezon başında 125 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer edilen Alexander Isak, Liverpool formasıyla çıktığı 6. lig maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Golcü oyuncu böylece kırmızı-beyazlı kariyerindeki siftahını West Ham karşısında yaptı.