Allianz Stadium'da oynanan mücadelede konuk ekip 26. dakikada Sebastiano Esposito'nun golüyle öne geçti. Yenik duruma düştükten sadece bir dakika sonra sahneye çıkan Kenan Yıldız, 27. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. İlk yarının uzatma dakikalarında bir kez daha fileleri havalandıran genç yıldız, takımını soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

Mücadelenin 85. dakikasında yerini Lois Openda'ya bırakan Kenan Yıldız, performansıyla tribünlerden alkış aldı. Cagliari'de maça yedek başlayan Semih Kılıçsoy ise 81. dakikada oyuna girdi.