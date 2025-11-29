PODCAST CANLI YAYIN

Torino'da Kenan Yıldız şov! Juventus - Cagliari: 2-1 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A’nın 14. haftasında Juventus, sahasında Cagliari’yi 2-1 mağlup ederek önemli bir üç puanın sahibi oldu. Milli yıldızımız Kenan Yıldız, attığı 2 golle karşılaşmaya damga vurdu.

Allianz Stadium'da oynanan mücadelede konuk ekip 26. dakikada Sebastiano Esposito'nun golüyle öne geçti. Yenik duruma düştükten sadece bir dakika sonra sahneye çıkan Kenan Yıldız, 27. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. İlk yarının uzatma dakikalarında bir kez daha fileleri havalandıran genç yıldız, takımını soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

Mücadelenin 85. dakikasında yerini Lois Openda'ya bırakan Kenan Yıldız, performansıyla tribünlerden alkış aldı. Cagliari'de maça yedek başlayan Semih Kılıçsoy ise 81. dakikada oyuna girdi.

JUVENTUS ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Juventus, puanını 23'e yükselterek üst sıralardaki iddiasını sürdürdü. Cagliari ise 11 puanda kaldı.

