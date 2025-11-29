PODCAST CANLI YAYIN

Fatih Tekke'den galibiyet yorumu! "Böyle oynamamalıyız"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Papara Park’ta ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor’u 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bordo-mavililer, ikinci yarıdaki baskılı oyunuyla üç puanı hanesine yazdırmayı başardı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, oyuncularının gösterdiği reaksiyondan memnun olduğunu söyled

Giriş Tarihi:
Süper Lig'de Konyaspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maçın ardından konuştu.

İŞTE TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

"MAÇIN İLK BÖLÜMÜ VE SON BÖLÜMÜ OLUMSUZ"

"Bana göre, maçın ilk bölümü ve son bölümü olumsuz. Bunun nedenleri var. Reaksiyonlarda çok eksiktik. Gayet doğal olarak oyuncu yapısından dolayı. 3'lü baskı daha iyi oldu. Birebir baskıya düşeceksek, bunu iyi oynamalıyız. Bir şey olmaz, zaman vereyim... Zaman verince kullanıyorlar, herkes bu oyunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sorunlar yaşadık açıkçası. Savunmada hem kenar ortasında hem kenarlarda birebirleri böyle oynamamalıyız. Orta yapıldığında bir şey olmaz dememeliyiz, oluyor."

"OYUNCU KAYBETMEK İSTEMİYORUM"

"Bize faul var gibi gördüm. Ouali cezalı duruma düştü. Serzenişim oldu. Çünkü oyuncum yok, oyuncu kaybetmek istemiyorum."

Fırtına'nın zirve inadı! Trabzonspor - Konyaspor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Süper Lig'de güncel puan durumu! (2025-26 sezonu 14. hafta)

