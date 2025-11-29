PODCAST CANLI YAYIN

3 puanı Zaniolo getirdi! Parma - Udinese: 0-2 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A’nın 13. haftasında Parma ile Udinese, Stadio Ennio Tardini’de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Udinese 2-0 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın ilk golünü Galatasaray'dan kiralık olarak Udinese forması giyen Nicolo Zaniolo kaydetti. İtalyan yıldız, maçın 68 dakikasında sahada kalırken takımının hücum hattında dikkat çeken isimlerden biri oldu. Konuk ekibin ikinci golü ise Keinan Davis'in penaltıdan kaydettiği golle geldi.

PARMA 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi Parma, Mariano Troilo'nun 64. dakikada gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Eksik kalan Parma, oyuna ortak olmakta zorlanırken Udinese kalan dakikalarda üstünlüğünü korudu.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu galibiyetle Udinese puanını 18'e yükseltirken, Parma 11 puanda kaldı. Serie A'nın bir sonraki haftasında Udinese sahasında Genoa'yı ağırlayacak. Parma ise Pisa deplasmanına gidecek.

ZANIOLO'NUN SEZON PERFORMANSI

Nicolo Zaniolo, Udinese formasıyla bu sezon şu ana kadar 12 resmi maçta 5 gol kaydederek etkileyici bir performans sergiliyor.

