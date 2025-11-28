PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı!

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Napoli'nin Kosovalı stoperi Amir Rrahmani ile ilgileniyor. Napoli'nin yıldız stoperi kadroda tutarak takım iskeletini korumak istediği kaydedildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe için İtalya basınından flaş bir trasfer iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR

Corriere dello Sport'un haberine göre Napoli ile Rrahmani, sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. Bu durum Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ilgisini çekti. İtalyanlara göre iki kulüp de Kosovalı stoper ile ilgileniyor.



NAPOLI TUTMAK İSTİYOR

Napoli'nin yıldız stoperi kadroda tutarak takım iskeletini korumak istediği kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon İtalyan ekibiyle 7 maçta 604 dakika süre alan deneyimli stoper, gol veya asist katkısında bulunmadı. Kosovalı futbolcunun Napoli ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.

