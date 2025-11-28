Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe için İtalya basınından flaş bir trasfer iddiası ortaya atıldı.



FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR



Corriere dello Sport'un haberine göre Napoli ile Rrahmani, sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. Bu durum Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ilgisini çekti. İtalyanlara göre iki kulüp de Kosovalı stoper ile ilgileniyor.