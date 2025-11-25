Arda Güler ve Kenan Yıldız en iyi 10 isim arasında
Türkiye adına dikkat çekici bir başarı ortaya çıktı. Real Madrid forması giyen Arda Güler listeye 3. sıradan girerken, Juventus’ta oynayan Kenan Yıldız 10. sırada kendisine yer buldu. Böylece iki milli futbolcu, dünyanın en iyi 10 genç yeteneği arasında gösterildi.
La Gazzetta dello Sport'un değerlendirmesine göre listenin birinci sırasında Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal bulunuyor. Katalan ekibinin diğer genç oyuncusu Pau Cubarsi ise ikinci sırada yer aldı. İlk üç sırayı ise Arda Güler tamamladı.
İLK 10 GENÇ FUTBOLCU LİSTESİ
İtalyan gazetesinin belirlediği ilk 10 sıra şu şekilde açıklandı:
Lamine Yamal – Barcelona
Pau Cubarsi – Barcelona
Estevao – Chelsea
Desire Doue – PSG
Franco Mastantuono – Real Madrid
Dean Huijsen – Real Madrid
Warren Zaire-Emery – PSG
Ethan Nwaneri – Arsenal
MİLLİ FUTBOLCULAR İÇİN TARİHİ BAŞARI
Arda Güler'in 3. sırada yer alması ve Kenan Yıldız'ın 10. sıraya girmesi, Türk futbolu adına önemli bir gösterge olarak değerlendirildi. Her iki isim de kulüplerinde forma giydikleri kısa süreye rağmen Avrupa futbolunun geleceği arasında gösterildi.