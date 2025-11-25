Arda Güler ve Kenan Yıldız en iyi 10 isim arasında

La Gazzetta dello Sport'un değerlendirmesine göre listenin birinci sırasında Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal bulunuyor. Katalan ekibinin diğer genç oyuncusu Pau Cubarsi ise ikinci sırada yer aldı. İlk üç sırayı ise Arda Güler tamamladı.

Arda Güler (AA)

MİLLİ FUTBOLCULAR İÇİN TARİHİ BAŞARI

Arda Güler'in 3. sırada yer alması ve Kenan Yıldız'ın 10. sıraya girmesi, Türk futbolu adına önemli bir gösterge olarak değerlendirildi. Her iki isim de kulüplerinde forma giydikleri kısa süreye rağmen Avrupa futbolunun geleceği arasında gösterildi.