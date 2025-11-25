PODCAST CANLI YAYIN

Arda Güler ve Kenan Yıldız en iyi 10 isim arasında

Türkiye adına dikkat çekici bir başarı ortaya çıktı. Real Madrid forması giyen Arda Güler listeye 3. sıradan girerken, Juventus’ta oynayan Kenan Yıldız 10. sırada kendisine yer buldu. Böylece iki milli futbolcu, dünyanın en iyi 10 genç yeteneği arasında gösterildi.

Giriş Tarihi:
La Gazzetta dello Sport'un değerlendirmesine göre listenin birinci sırasında Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal bulunuyor. Katalan ekibinin diğer genç oyuncusu Pau Cubarsi ise ikinci sırada yer aldı. İlk üç sırayı ise Arda Güler tamamladı.

İLK 10 GENÇ FUTBOLCU LİSTESİ

İtalyan gazetesinin belirlediği ilk 10 sıra şu şekilde açıklandı:

Lamine Yamal – Barcelona

Pau Cubarsi – Barcelona

Arda GülerReal Madrid

Estevao – Chelsea

Desire Doue – PSG

Franco Mastantuono – Real Madrid

Dean Huijsen – Real Madrid

Warren Zaire-Emery – PSG

Ethan Nwaneri – Arsenal

Kenan YıldızJuventus

MİLLİ FUTBOLCULAR İÇİN TARİHİ BAŞARI

Arda Güler'in 3. sırada yer alması ve Kenan Yıldız'ın 10. sıraya girmesi, Türk futbolu adına önemli bir gösterge olarak değerlendirildi. Her iki isim de kulüplerinde forma giydikleri kısa süreye rağmen Avrupa futbolunun geleceği arasında gösterildi.

