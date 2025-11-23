PODCAST CANLI YAYIN

Verona - Parma: 1-2 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A’nın 12. haftasında Parma, Stadio Marcantonio Bentegodi’de Verona’ya konuk oldu. Mücadeleyi konuk ekip Parma 2-1 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.

Karşılaşmanın yıldızı Mateo Pellegrino oldu. Parma'ya üç puanı getiren goller, 18. ve 80. dakikalarda genç oyuncudan geldi. Verona'nın tek sayısını ise 65. dakikada Giovane kaydetti.

VERONA HâLâ GALİBİYET ALAMADI

Bu sonuçla birlikte Parma, ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 11'e çıkardı. Henüz galibiyet ile tanışamayan Verona ise 6 puanla Serie A'nın son sırasında yer almaya devam etti.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Parma, gelecek hafta sahasında Udinese'yi konuk edecek. Verona ise Genoa deplasmanında galibiyet arayacak.

