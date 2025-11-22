Kırmızılar'da sular durulmuyor! Liverpool - Nottingham Forest: 0-3 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig’in 12. haftasında Liverpool, Anfield’da konuk ettiği Nottingham Forest karşısında sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrılarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren goller; 33. dakikada Murillo, 46. dakikada Nicolo Savona ve 78. dakikada Morgan Gibbs-White'tan geldi. Forest, özellikle ikinci yarının başında bulduğu golle oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.
LIVERPOOL'DA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR
Sezona 5'te 5 ile başlayan Liverpool'un form grafiğindeki sert düşüş sürüyor. Kırmızılar, ligde son 7 maçta 6 kez mağlup olurken, tüm kulvarlarda oynadığı son 11 maçta 8. yenilgisini aldı. Jürgen Klopp'un ekibi, 18 puanda kalarak zirve yarışında ağır bir darbe aldı.
FOREST SON 3 HAFTADA 7 PUAN TOPLADI
Liverpool deplasmanından 3 puanla dönen Nottingham Forest ise yükselişini sürdürdü. Son 3 haftada 7 puan toplayan Forest, puanını 12'ye çıkardı.
GELECEK HAFTA FIKSTÜRÜ
Liverpool gelecek hafta West Ham United deplasmanına gidecek. Nottingham Forest ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.