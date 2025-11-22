Galatasaray'da alarm! Eksikler çoğalıyor

Mücadelenin uzatma anlarında VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gören Roland Sallai, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Macar oyuncunun yokluğu, hücum kurgusu açısından önemli bir eksik olarak değerlendiriliyor.

Lucas Torreira (AA) TORREIRA DERBİYE HAZIR Kart sınırında Gençlerbirliği maçına çıkan Lucas Torreira ise gördüğü dikkatli oyun sayesinde takımını yalnız bırakmadı. Uruguaylı orta saha, 80 dakika sahada kaldığı mücadeleyi kart görmeden tamamladı ve böylece Fenerbahçe derbisinde oynama hakkını korudu.