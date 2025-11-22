Galatasaray'da alarm! Eksikler çoğalıyor
Galatasaray’da son haftalarda art arda yaşanan sakatlıklar Gençlerbirliği maçında da devam etti. Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs gibi kritik isimlerinden zaten yararlanamayan sarı-kırmızılılarda, Mario Lemina ve Wilfried Singo da karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İki futbolcunun kesin durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından netleşecek.
Mücadelenin uzatma anlarında VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gören Roland Sallai, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Macar oyuncunun yokluğu, hücum kurgusu açısından önemli bir eksik olarak değerlendiriliyor.
TORREIRA DERBİYE HAZIR
Kart sınırında Gençlerbirliği maçına çıkan Lucas Torreira ise gördüğü dikkatli oyun sayesinde takımını yalnız bırakmadı. Uruguaylı orta saha, 80 dakika sahada kaldığı mücadeleyi kart görmeden tamamladı ve böylece Fenerbahçe derbisinde oynama hakkını korudu.
LİSTE KABARDI
– Metehan Baltacı: Bahis soruşturması – hak mahrumiyeti
– Eren Elmalı: Bahis soruşturması – hak mahrumiyeti
– Victor Osimhen: Sakat
– Wilfried Singo: Sakat
– Mario Lemina: Sakat
– Kaan Ayhan: Sakat
– Berkan Kutlu: Sakat
– Yunus Akgün: Sakat
– Ismail Jakobs: Sakat
– Roland Sallai: Kırmızı kart cezalısı
Galatasaray, kritik Fenerbahçe derbisi öncesi geniş bir eksik listesiyle karşı karşıya kalırken teknik direktör Okan Buruk'un nasıl bir kadro tercihi yapacağı şimdiden merak konusu oldu.