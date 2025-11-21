Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı hangi kanalda? 2026 MotoGP ne zaman başlıyor?
Dünya Superbike’taki şampiyonluklarıyla adından sıkça söz ettiren Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP’ye geçişiyle motorsporları dünyasında büyük heyecan yarattı. 18 Kasım’da yapılan ilk resmi MotoGP testini 18. sırada tamamlayan Toprak, böylece Türkiye adına tarihi bir adım atarak paddock’ta ilk kez piste çıktı. Peki Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 MotoGP ne zaman başlıyor?
Toprak Razgatlıoğlu İlk MotoGP Yarışı Ne Zaman?
MotoGP'de mücadele eden ilk Türk sporcu olmaya hazırlanan Toprak Razgatlıoğlu, 1 Mart 2026 tarihinde başlayacak olan Tayland GP'de piste çıkacak.
2026 MotoGP Dünya Şampiyonası Ne Zaman?
Yeni sezon, 2026 MotoGP takvimi yoğun programıyla dikkat çekiyor. Razgatlıoğlu'nun da dahil olduğu yeni sezon, 27 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında Tayland GP ile açılışı yapacak.
Toplam 22 Grand Prix'lik bir maratona sahne olacak sezon, Arjantin GP'nin listeden çıkarılması ve 22 yıl aradan sonra Brezilya GP'nin geri dönüşüyle de gündemde.
İlk yarışların Asya ve Amerika kıtalarında düzenleneceği turnuvada Avrupa etapları sezonun ilerleyen aylarında başlayacak.