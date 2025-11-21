Dünya Superbike'taki zaferleriyle adını duyuran Toprak Razgatlıoğlu , MotoGP'ye geçişiyle motorsporlarında yeni bir dönemi başlattı. 18 Kasım'daki ilk resmi testte 18. sırayı alan Toprak, Türkiye tarihine geçen ilk MotoGP sürücüsü olarak piste çıktı. Şimdi gözler, Razgatlıoğlu'nun yeni yarışında. İşte yarış takvimine ilişkin detaylar.

MotoGP'de mücadele eden ilk Türk sporcu olmaya hazırlanan Toprak Razgatlıoğlu , 1 Mart 2026 tarihinde başlayacak olan Tayland GP'de piste çıkacak.

2026 MotoGP Dünya Şampiyonası Ne Zaman?

Yeni sezon, 2026 MotoGP takvimi yoğun programıyla dikkat çekiyor. Razgatlıoğlu'nun da dahil olduğu yeni sezon, 27 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında Tayland GP ile açılışı yapacak.