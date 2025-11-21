PODCAST CANLI YAYIN

Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı hangi kanalda? 2026 MotoGP ne zaman başlıyor?

Dünya Superbike’taki şampiyonluklarıyla adından sıkça söz ettiren Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP’ye geçişiyle motorsporları dünyasında büyük heyecan yarattı. 18 Kasım’da yapılan ilk resmi MotoGP testini 18. sırada tamamlayan Toprak, böylece Türkiye adına tarihi bir adım atarak paddock’ta ilk kez piste çıktı. Peki Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 MotoGP ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı hangi kanalda? 2026 MotoGP ne zaman başlıyor?

Dünya Superbike'taki zaferleriyle adını duyuran Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'ye geçişiyle motorsporlarında yeni bir dönemi başlattı. 18 Kasım'daki ilk resmi testte 18. sırayı alan Toprak, Türkiye tarihine geçen ilk MotoGP sürücüsü olarak piste çıktı. Şimdi gözler, Razgatlıoğlu'nun yeni yarışında. İşte yarış takvimine ilişkin detaylar.

(AA)(AA)

Toprak Razgatlıoğlu İlk MotoGP Yarışı Ne Zaman?

MotoGP'de mücadele eden ilk Türk sporcu olmaya hazırlanan Toprak Razgatlıoğlu, 1 Mart 2026 tarihinde başlayacak olan Tayland GP'de piste çıkacak.

(AA)(AA)

2026 MotoGP Dünya Şampiyonası Ne Zaman?

Yeni sezon, 2026 MotoGP takvimi yoğun programıyla dikkat çekiyor. Razgatlıoğlu'nun da dahil olduğu yeni sezon, 27 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında Tayland GP ile açılışı yapacak.

(AA)(AA)

Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı ne zaman?

Toplam 22 Grand Prix'lik bir maratona sahne olacak sezon, Arjantin GP'nin listeden çıkarılması ve 22 yıl aradan sonra Brezilya GP'nin geri dönüşüyle de gündemde.

(AA)(AA)

İlk yarışların Asya ve Amerika kıtalarında düzenleneceği turnuvada Avrupa etapları sezonun ilerleyen aylarında başlayacak.

Toprak Razgatlıoğlu Türk bayraklı tulumla MotoGP’de ilk test sürüşüne çıktıToprak Razgatlıoğlu Türk bayraklı tulumla MotoGP’de ilk test sürüşüne çıktı
Toprak Razgatlıoğlu Türk bayraklı tulumla MotoGP’de ilk test sürüşüne çıktı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyondan İmralı vizesi çıktı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? CHP tribünlere mi oynuyor?
Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı!
Türk Telekom
İkbal Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketler! 2 şüpheli gözaltında
Epstein dosyasında yeni bomba! ABD'li eski bakan Larry Summers balayına Epstein adasına gitmiş
Süper Kupa'da eşleşmelerin şehirleri belli oldu!
Gürsel Tekin ile devam! "İptal" davası ertelendi
Böcek ailesinin ölümünde otel sahibi ve çalışanı yakalandı!
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
İzmir'de CHP çatlağı: Onat Tüneli binaları salladı vatandaş isyan etti
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı: Avrupa'da son dakika toplantısı
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
160 koyunla birlikte kaybolan çoban arazide sağ olarak bulundu
Milyonların gözü asgari ücrette! Bakan Vedat Işıkhan "refah" mesajı
İsrail’den Kudüs’te Türkiye provokasyonu! Başkonsolosluk önünde toplandılar
Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Kastamonu’daki şüpheli ölümde taraflar karşı karşıya
80 yaşına basan Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’ın gençlik fotoğrafları mest etti!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete soruşturması: 6 şüpheli yakalandı 1 kişi firari
TAKVİM FETÖ'nün kolejini belgeleriyle ifşa etmişti! Bakan Tekin'den TBMM'de "Gülbahar" gündemi