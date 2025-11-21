Rizespor'dan PFDK kararına tepki

Kulüpten yapılan açıklamada, PFDK tarafından verilen yaptırıma karşı tüm hukuki başvuruların yapıldığı ve kararın TFF Tahkim Kurulu'na taşındığı belirtildi. Tahkim Kurulu'nun itirazı reddetmesi sonucunda camianın derinden üzüldüğü vurgulandı.

"TARAFTARIMIZ ŞİDDETLE ANILAMAZ"

Açıklamada, Rizespor taraftarının futbolun ruhunu oluşturan coşku ve destek duygusunu şiddet veya kötü niyetle ilişkilendirmediği ifade edildi. Benzer olaylarda bazı kulüplere yaptırım uygulanmazken Rizespor tribünlerine ceza verilmesinin haklı soru işaretlerine yol açtığı kaydedildi.

Yeşil-mavili kulüp, adil rekabetin tesis edilmesi adına kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunarak sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çaykur Rizespor camiası olarak; futbolun ayrılmaz parçası taraftarların bütün olarak cezalandırılması yerine bireysel kararların alınması beklentimizi bir kez daha yineliyoruz. Kulübümüz, hem sahada hem tribünde fair play ruhunun yanında durmaya devam edecek, objektif kriterlerle, eşit uygulama prensibinin gözetileceğine inancını devam ettirecektir."