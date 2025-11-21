PODCAST CANLI YAYIN

Nedved'den Kenan Yıldız'a övgü!

Juventus'un efsane isimlerinden Pavel Nedved, İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Giriş Tarihi:
Nedved'den Kenan Yıldız'a övgü!
Juventus'un efsane isimlerinden Pavel Nedved, Dünya Kupası öncesindeki play-off kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Nedved, Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili, "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu. Tek kelimeyle harika. Kaliteli ve henüz çok genç. Gelecekte kesinlikle çok daha iyi olacak." dedi.



TÜRK MİLLİ TAKIMI

Şu anda Çekya Milli Takımı'nda sportif direktör olarak görev yapan Nedved, Türk Milli Takımı ile ilgili, "Türk Milli Takımı'nı çok iyi biliyorum. Fatih Terim'i Suudi Arabistan'dan tanıyorum. Türk futbolu hakkında her şeyi biliyorum. Çok iyi bir takım. Belki sizi ABD'de görebiliriz." diye konuştu.

Juventus'ta bu sezon 14 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyon İmralı gündemiyle toplanıyor! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? Görüntü ve ses bombası
Gürsel Tekin ile devam! "İptal" davası ertelendi
Türk Telekom
Türkiye'den AB ve Yunanistan'a harita tepkisi: "Sonuçsuz kalmaya mahkum"
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete soruşturması: 6 şüpheli yakalandı 1 kişi firari
Böcek ilacı faciası: Böcek ailesinin ölümünde “zehirli ilaçlama” şüphesi
İstanbul'da hava ters köşe! La Nina vites artırdı: Önce ısıtacak sonra üşütecek
İmamoğlu Suç Örgütü hafriyat alanına mafya gibi çöktü: 111 milyarlık vurgun
CHP'nin milyarlık rant tezgahını esnaf bozdu
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
Emekliye promosyonuna 2026 zammı! Hangi banka ne kadar veriyor?
MSB'den C-130 açıklaması: "Olayda patlayıcı izine rastlanmadı"
CHP'li ABB'de 2 yıldır bitmeyen projeye milyarlar harcandı
Pantolon paçasından çıkan pasaport uluslararası kaçakçılık ağını çökertti
TAKVİM FETÖ'nün kolejini belgeleriyle ifşa etmişti! Bakan Tekin'den TBMM'de "Gülbahar" gündemi
'TİP'ik provokasyon! Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı
28 maddelik Ukrayna planı: Trump ve Putin anlaştı iddiasına Kremlin'den yalanlama! Kiev "taslağı aldık" dedi
CHP'nin İmralı oyunu deşifre! SÖZCÜ'yü yalanlayıp TAKVİM'i doğruladılar: Önce "hayır" diyecekler sonra komisyonla gidecekler
Mankenlere taş çıkarır: Bez Bebek'in çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı bakın şimdi ne halde