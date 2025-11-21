Nedved'den Kenan Yıldız'a övgü!





TÜRK MİLLİ TAKIMI



Şu anda Çekya Milli Takımı'nda sportif direktör olarak görev yapan Nedved, Türk Milli Takımı ile ilgili, "Türk Milli Takımı'nı çok iyi biliyorum. Fatih Terim'i Suudi Arabistan'dan tanıyorum. Türk futbolu hakkında her şeyi biliyorum. Çok iyi bir takım. Belki sizi ABD'de görebiliriz." diye konuştu.



Juventus'ta bu sezon 14 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

