Galatasaray'ın 3 puan hasreti!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son 2 maçından galibiyet çıkaramadı.

Süper Lig'de sezona 7'de 7 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik ile 1 yenilgi yaşadı. Son 2 haftada Trabzonspor ile berabere kalan Galatasaray, Kocaelispor'a ise mağlup oldu.