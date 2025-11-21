Galatasaray geleceğin yıldızını istiyor! Transferde flaş atak

Sezonun 12. haftası itibarıyla 29 puanla zirvede yer alan Galatasaray, saha içindeki başarısını uzun vadeli scouting planlamasıyla destekliyor. Yönetim ve gözlemci ekibi, geleceğe yatırım niteliği taşıyan genç yetenekleri takip etmeyi sürdürüyor.

ETIENNE MENDY NDO RADARA GİRDİ

Afrika basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, Diambars altyapısında yetişen ve Senegal U17 Milli Takımı'nda forma giyen 10 numara Etienne Mendy Ndo ile ciddi şekilde ilgileniyor. Haberde, genç oyuncunun geçtiğimiz eylül ayında Manchester United'ın deneme antrenmanlarına katıldığı da aktarıldı.

U17 DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ

Katar'da düzenlenen U17 Dünya Kupası'nda Senegal adına mücadele eden Mendy, turnuvada dört maça çıkıp bir asist üreterek öne çıktı. Senegal, organizasyona son 32 turunda Uganda karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle veda etmişti.

ON NUMARA PROFİLİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Asıl mevkisi 10 numara olan 17 yaşındaki Mendy'nin oyun görüşü, teknik kapasitesi ve pas kalitesiyle dikkat çektiği belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların scouting ekibinin uzun süredir genç yıldızı izlediği ve transfer için yoğun çalışma yürüttüğü ifade ediliyor.