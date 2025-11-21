Fenerbahçe'ye Robert Lewandowski için 5 rakip birden
Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, Barcelona’nın dünyaca ünlü forveti Robert Lewandowski için yeniden devreye girdi. Ocak ayının yaklaşmasıyla transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, forvet hattında köklü bir değişim hazırlığında. Ancak Kanarya'nın zorlu rakipleri var.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda En-Nesyri'ye gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanan Fenerbahçe, bu boşluğu dünyaca ünlü bir golcüyle doldurmak istiyor. Bu kapsamda yönetim, Lewandowski'yi listenin ilk sırasına aldı. İspanyol basını, Polonyalı yıldızın Fenerbahçe'nin ara transferdeki öncelikli hedefi haline geldiğini öne sürdü.
Haberde Sportif Direktör Devin Özek'in Lewandowski ile temas kurarak ikna çalışmalarına başladığı vurgulandı. Tecrübeli golcünün olumlu dönüş yapması halinde Fenerbahçe'nin Barcelona ile resmi görüşmelere başlayacağı belirtildi.
5 TALİP VAR
Fenerbahçe, Polonyalı süper yıldızı isteyen tek ekip değil. Avrupa ve Suudi Arabistan'dan dört kulüp daha Lewandowski'nin durumunu yakından takip ediyor.
Milan: Serie A devinin oyuncuyla ilgilendiği, Zlatan Ibrahimovic'in bu transfer için ikna sürecine dahil olduğu ifade edildi. Ancak Lewandowski'nin yüksek maaşının Milan adına ciddi bir engel olduğu aktarıldı.
Manchester United: Teknik Direktör Ruben Amorim'in sıcak bakmasına rağmen, İngiliz ekibinin yıldız golcünün Barcelona'da kazandığı yaklaşık 32 milyon sterlinlik maaşı ödemeye sıcak yaklaşmadığı bildirildi. Kulübün kısa vadeli yatırımlardan kaçınması transferi zorlaştırıyor.
Atletico Madrid: Polonyalı yıldızın İspanya'da kalması halinde Atletico'nun en güçlü aday olduğu ifade edildi. Hem İspanyol hem Polonya basını, Madrid ekibinin durumu yakından takip ettiğini yazdı.
Al Nassr: Suudi Arabistan temsilcisinin daha önce hiçbir oyuncuya önerilmeyen dev bir maaşla Lewandowski'ye teklif yaptığı belirtildi. Projenin rekabetçi yapısının da dikkat çektiği kaydedildi.
LEWANDOWSKI KARAR AŞAMASINDA
37 yaşındaki golcünün ilk tercihinin Avrupa'da kalmak olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle Fenerbahçe, Milan, Manchester United ve Atletico Madrid'e kapıyı tamamen kapatmayan Lewandowski'nin, Al Nassr'dan süre istediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin ise kısa sürede yıldız golcüyü ikna etmek ve transfer için Barcelona'ya resmi teklif sunmak istediği ifade ediliyor. Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'nin satışından doğacak bütçeyi Lewandowski operasyonunda değerlendirmeye hazırlanıyor.
Ocak ayı yaklaştıkça Fenerbahçe cephesinde Lewandowski dosyasının daha da hareketlenmesi bekleniyor.