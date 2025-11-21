PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci için kararını verdi

Fenerbahçe’de yaklaşık 1,5 ay önce kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci’nin geleceği, Galatasaray derbisinden sonra netlik kazanacak. 30 yaşındaki futbolcu bu süreçte bireysel çalışmalarını sürdürürken, milli maç dönüşü yaptığı açıklamada takıma geri dönmek istediğini dile getirmişti. Kanarya'nın konu hakkındaki rotası belli oldu.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci için kararını verdi

İrfan Can'ın, önümüzdeki günlerde Başkan Sadettin Saran ile bir araya geleceği öğrenildi. Görüşmede yıldız futbolcunun kadroya dönüş ihtimali masaya yatırılacak.

Kararın derbi sonrasına bırakılmasının nedeni olarak teknik direktör Domenico Tedesco'nun yoğun fikstür öncesi tamamen maçlara odaklanmak istemesi gösteriliyor.

İrfan Can Kahveci, milli takımımızın İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçta forma giydi (AA)İrfan Can Kahveci, milli takımımızın İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçta forma giydi (AA)

CENK TOSUN CEPHESİNDE SESSİZLİK

Kadro dışı bırakılan bir diğer isim Cenk Tosun konusunda ise henüz yeni bir gelişme yok. Tecrübeli oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe cephesinde iki oyuncuya dair nihai kararın, Galatasaray derbisinin ardından verilmesi bekleniyor.

Fenerbahçeden transferde 3lü taarruz!Fenerbahçeden transferde 3lü taarruz!
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
Komisyondan "İmralı vizesi" çıktı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? CHP tribünlere mi oynuyor?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'a özel davet: Türkiye'ye geliyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı!
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı! Zelenskiy "Tarihimizin en zor anı" dedi
İkbal Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketler! 2 şüpheli gözaltında
Trump-Mamdani görüşmesine geri sayım! İkinci Zelenskiy vakası mı yaşanacak?
Galatasaray'dan iki transferde devlere çalım!
Epstein dosyasında yeni bomba! ABD'li eski bakan Larry Summers balayına Epstein adasına gitmiş
Süper Kupa'da eşleşmelerin şehirleri belli oldu!
Gürsel Tekin ile devam! "İptal" davası ertelendi
Böcek ailesinin ölümünde otel sahibi ve çalışanı yakalandı!
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
160 koyunla birlikte kaybolan çoban arazide sağ olarak bulundu
Milyonların gözü asgari ücrette! Bakan Vedat Işıkhan "refah" mesajı
80 yaşına basan Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’ın gençlik fotoğrafları mest etti!
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete soruşturması: 6 şüpheli yakalandı 1 kişi firari
TAKVİM FETÖ'nün kolejini belgeleriyle ifşa etmişti! Bakan Tekin'den TBMM'de "Gülbahar" gündemi