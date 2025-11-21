Fenerbahçe İrfan Can Kahveci için kararını verdi
Fenerbahçe’de yaklaşık 1,5 ay önce kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci’nin geleceği, Galatasaray derbisinden sonra netlik kazanacak. 30 yaşındaki futbolcu bu süreçte bireysel çalışmalarını sürdürürken, milli maç dönüşü yaptığı açıklamada takıma geri dönmek istediğini dile getirmişti. Kanarya'nın konu hakkındaki rotası belli oldu.
İrfan Can'ın, önümüzdeki günlerde Başkan Sadettin Saran ile bir araya geleceği öğrenildi. Görüşmede yıldız futbolcunun kadroya dönüş ihtimali masaya yatırılacak.
Kararın derbi sonrasına bırakılmasının nedeni olarak teknik direktör Domenico Tedesco'nun yoğun fikstür öncesi tamamen maçlara odaklanmak istemesi gösteriliyor.
CENK TOSUN CEPHESİNDE SESSİZLİK
Kadro dışı bırakılan bir diğer isim Cenk Tosun konusunda ise henüz yeni bir gelişme yok. Tecrübeli oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor.
Fenerbahçe cephesinde iki oyuncuya dair nihai kararın, Galatasaray derbisinin ardından verilmesi bekleniyor.