Fenerbahçe İrfan Can Kahveci için kararını verdi

İrfan Can'ın, önümüzdeki günlerde Başkan Sadettin Saran ile bir araya geleceği öğrenildi. Görüşmede yıldız futbolcunun kadroya dönüş ihtimali masaya yatırılacak.

İrfan Can Kahveci, milli takımımızın İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçta forma giydi (AA)

CENK TOSUN CEPHESİNDE SESSİZLİK

Kadro dışı bırakılan bir diğer isim Cenk Tosun konusunda ise henüz yeni bir gelişme yok. Tecrübeli oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe cephesinde iki oyuncuya dair nihai kararın, Galatasaray derbisinin ardından verilmesi bekleniyor.