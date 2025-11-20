Süper Lig'in 13. haftasındaki hakemler açıklandı

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
MHK'nın duyurduğu listeye göre maçları yönetecek isimler şu şekilde;
KAYSERİSPO R – GAZİANTEP FK
Hakem: Mehmet Türkmen
Yardımcılar: Hakan Yemişken, Kerem İlitangil
Dördüncü Hakem: Fevzi Erdem Akbaş
İSTANBULSPOR – FATİH KARAGÜMRÜK
Hakem: Cihan Aydın
Yardımcılar: Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok
Dördüncü Hakem: Hakan Ülker
GALATASARAY – GENÇLERBİRLİĞİ
Hakem: Ozan Ergün
Yardımcılar: Furkan Ürün, Suat Güz
Dördüncü Hakem: Erdem Mertoğlu
GÖZTEPE – KONYASPOR
Hakem: Ali Yılmaz
Yardımcılar: Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut
Dördüncü Hakem: Melih Aldemir
BEŞİKTAŞ – SAMSUNSPOR
Hakem: Atilla Karaoğlan
Yardımcılar: Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen
Dördüncü Hakem: Ömer Tolga Güldibi
ALANYASPOR – KASIMPAŞA
Hakem: Yiğit Arslan
Yardımcılar: Murat Tuğberk Curbay, Ali Can Alp
Dördüncü Hakem: Berkay Erdemir
ÇAYKUR RİZESPOR – FENERBAHÇE
Hakem: Çağdaş Altay
Yardımcılar: Süleyman Özay, Candaş Elbil
Dördüncü Hakem: Raşit Yorgancılar
KONYASPOR – ANTALYASPOR
Hakem: Oğuzhan Aksu
Yardımcılar: Samet Çavuş, Oğün Kamacı
Dördüncü Hakem: Alpaslan Şen
BAŞAKŞEHİR – TRABZONSPOR
Hakem: Halil Umut Meler
Yardımcılar: İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat Temel
Dördüncü Hakem: Ayberk Demirbaş