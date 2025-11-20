PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'in 13. haftasındaki hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek isimleri duyurdu.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

MHK'nın duyurduğu listeye göre maçları yönetecek isimler şu şekilde;

KAYSERİSPO R – GAZİANTEP FK

Hakem: Mehmet Türkmen
Yardımcılar: Hakan Yemişken, Kerem İlitangil
Dördüncü Hakem: Fevzi Erdem Akbaş

İSTANBULSPOR – FATİH KARAGÜMRÜK

Hakem: Cihan Aydın
Yardımcılar: Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok
Dördüncü Hakem: Hakan Ülker

GALATASARAY – GENÇLERBİRLİĞİ

Hakem: Ozan Ergün
Yardımcılar: Furkan Ürün, Suat Güz
Dördüncü Hakem: Erdem Mertoğlu

GÖZTEPE – KONYASPOR

Hakem: Ali Yılmaz
Yardımcılar: Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut
Dördüncü Hakem: Melih Aldemir

BEŞİKTAŞ – SAMSUNSPOR

Hakem: Atilla Karaoğlan
Yardımcılar: Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen
Dördüncü Hakem: Ömer Tolga Güldibi

ALANYASPOR – KASIMPAŞA

Hakem: Yiğit Arslan
Yardımcılar: Murat Tuğberk Curbay, Ali Can Alp
Dördüncü Hakem: Berkay Erdemir

ÇAYKUR RİZESPOR – FENERBAHÇE

Hakem: Çağdaş Altay
Yardımcılar: Süleyman Özay, Candaş Elbil
Dördüncü Hakem: Raşit Yorgancılar

KONYASPOR – ANTALYASPOR

Hakem: Oğuzhan Aksu
Yardımcılar: Samet Çavuş, Oğün Kamacı
Dördüncü Hakem: Alpaslan Şen

BAŞAKŞEHİR – TRABZONSPOR

Hakem: Halil Umut Meler
Yardımcılar: İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat Temel
Dördüncü Hakem: Ayberk Demirbaş

