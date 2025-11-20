Fenerbahçe Beko - Partizan maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? EuroLeague’de kritik randevu

EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, güçlü rakip Partizan karşısında deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak. İlk 11 haftada 6 galibiyet, 5 mağlubiyet elde eden sarı-lacivertliler, sıralamadaki konumunu güçlendirmek için önemli bir fırsat yakalamış durumda. Peki Fenerbahçe Beko - Partizan basket maçı canlı nereden izlenir?
FENERBAHÇE BEKO - PARTİZAN MAÇ BİLGİSİ
|Bilgi
|Detay
|Organizasyon
|THY EuroLeague - 12. Hafta
|Maç
|Partizan (Sırbistan) - Fenerbahçe Beko
|Tarih
|21 Kasım 2025 Cuma
|Saat
|22.30 TSİ
|Yer
|Belgrad Arena, Belgrad / Sırbistan
FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA ?
EuroLeague mücadeleleri, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.