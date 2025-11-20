Fenerbahçe Beko - Partizan maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? EuroLeague’de kritik randevu

EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, güçlü rakip Partizan karşısında deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak. İlk 11 haftada 6 galibiyet, 5 mağlubiyet elde eden sarı-lacivertliler, sıralamadaki konumunu güçlendirmek için önemli bir fırsat yakalamış durumda. Peki Fenerbahçe Beko - Partizan basket maçı canlı nereden izlenir?